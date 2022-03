La nouvelle vidéo de HTC montre ce qu’elle considère comme une journée typique dans le Métaverse

L’autre jour, nous vous avons dit que HTC, la société qui s’est fait un nom en produisant des emblématiques smartphones tels que le Touch Diamond, le Nexus One et le HTC One (M8), sortirait son premier nouveau flagship en plus de 3 ans dès le mois prochain. Le dernier flagship de HTC expédié était un smartphone lié à la blockchain appelé Exodus 1.

Le nouveau smartphone devrait inclure des fonctionnalités liées aux Métaverse, ce qui signifie que le smartphone fonctionnera avec des applications axées sur la réalité augmentée (AR) et la réalité virtuelle (VR). Cette dernière crée un environnement artificiel dans lequel l’utilisateur peut s’immerger. La première consiste à superposer une couche de données générées par ordinateur à une image réelle. Les Google Glass sont un bon exemple de la RA.

Au cours du MWC 2022, HTC a annoncé sa version du Métaverse qu’elle appelle astucieusement Viverse, en référence à ses célèbres casques VR Vive. Bien que ce ne soit qu’une supposition, nous pourrions voir certaines parties de la gamme Vive intégrées dans le prochain smartphone. HTC a besoin de faire quelque chose, car elle est tellement en difficulté sur le marché des smartphones.

Pour promouvoir le Viverse, HTC a publié une vidéo intitulée « Viverse-A Day in the Metaverse with VR, AR, AI, 5G & NFTs ». Le clip de trois minutes commence assez innocemment avec une femme sur un tapis de course apparemment dans une salle de sport. Un écran placé devant la femme surveille sa tension artérielle, la durée de sa marche et la distance parcourue. Vous remarquerez qu’elle porte une paire de lunettes à la mode qui est très probablement des lunettes connectées.

Plus tard, chez elle, elle touche ses lunettes et, grâce à la VR, elle transforme sa maison en un café de type Starbucks et on lui rappelle qu’elle est censée assister virtuellement à une réunion trimestrielle qui se tient en VR. Plus tard, elle reçoit une invitation virtuelle à une dégustation de vin qu’elle accepte. Elle accepte une autre invitation à retrouver Nathan pour assister à un concert de rap et rejoint sa grand-mère dans un musée virtuel d’art du chat.

Pour une entreprise qui est en difficulté, HTC est très ambitieuse

Au musée, la petite-fille achète un cadeau pour sa grand-mère, un NFT d’une peinture de chat appelée Meowna Lisa. Un NFT, ou jeton non fongible, est un actif numérique qui représente un objet du monde réel. Ces jetons sont achetés et échangés, parfois contre de grosses sommes d’argent. La vidéo se termine avec la grand-mère qui regarde une invitation virtuelle de sa petite-fille, qui s’appelle Lilly, à assister prochainement à une autre exposition dans un musée.

À la fin de la vidéo, HTC déclare : « Le cadeau du temps infini, de l’espace infini et de l’amour infini dans Viverse ». Allant au-delà de ce que HTC a dit à la fin de la vidéo, l’entreprise a expliqué la vidéo sur YouTube ainsi : « Et si, en utilisant n’importe quel appareil, vous pouviez vous connecter en toute sécurité et de manière transparente avec d’autres personnes à travers les mondes physique, numérique et virtuel ? ».

« Rejoignez-nous pour un aperçu d’un avenir où l’impossible devient possible », déclare HTC. « Transformez votre environnement immédiat à volonté. Rencontrez votre idole lors d’un concert holographique ». HTC conclut en écrivant : « Explorez une nouvelle dimension d’expériences immersives comme le musée en ligne “Step into Cat Art”. Des technologies comme la VR, la RA, l’IA, la 5G et la blockchain sont vos liens avec cette nouvelle réalité. Nous appelons cette réalité VIVERSE ».