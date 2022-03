Les Chromebooks bénéficieront bientôt de fonctions de stylet améliorées grâce à la norme USI 2.0

Pour ceux qui l’ignorent, la Universal Stylus Initiative a débuté en 2015 et encourage les OEM à fabriquer des stylets qui fonctionneront avec des produits compatibles autres que les leurs. Par exemple, si vous avez un Apple Pencil, il ne fonctionnera qu’avec les iPad d’Apple et aucun autre appareil tiers sur le marché. En revanche, un stylet universel, fabriqué selon la norme USI, fonctionnera avec tous les appareils compatibles du marché.

Un autre changement important apporté par la norme USI 2.0 est la prise en charge de la technologie pour les écrans in-cell, qui combine le panneau d’affichage et le numériseur en une seule mince couche. Parmi les autres ajouts, citons une palette de couleurs élargie pour les stylets USI. Auparavant, ces stylets USI ne prenaient en charge que 256 couleurs. Cependant, avec USI 2.0, les constructeurs peuvent développer un stylet prenant en charge plus de 16 millions de couleurs .

La norme USI 2.0 vise à améliorer les fonctionnalités de dessin et d’inclinaison des stylets tiers pour les Chromebooks de fabricants tels que Google, Acer, HP, etc. Elle améliorera également la situation en matière de recharge sans fil pour les stylets des smartphones et d’autres appareils compatibles.