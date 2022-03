Les projets de NVIDIA sont révélés par un piratage massif de données

by

De nouvelles informations découlant de la récente cyber-piraterie de NVIDIA ont commencé à émerger. Elles révèlent des détails concernant les prochains GPU de la société. NVIDIA a également reconnu publiquement l’incident de cybersécurité, confirmant que des « informations exclusives » ont effectivement été divulguées en ligne.

Comme le rapporte VideoCardz, un individu a envoyé plusieurs photos détaillant les architectures de GPU Ada, Hopper et Blackwell. Ces noms de code ont tous été précédemment signalés comme représentant la prochaine génération de cartes graphiques de NVIDIA pour les jeux et les datacenters.

La source des images n’a pas encore été vérifiée, mais il est probable que la personne qui les a envoyées les a trouvées dans le hack de 1 To. Il s’agit d’une quantité de données absolument énorme, et les fuites provenant de la brèche vont naturellement commencer à apparaître en ligne. La validité de cette fuite particulière est renforcée par le fait que NVIDIA a admis que des « informations propriétaires de nos systèmes » ont été prises par des pirates et qu’ils ont « commencé à les divulguer en ligne ».

Dans tous les cas, cette fuite spécifique semble confirmer que Ada est bien le successeur de l’architecture Ampère de la génération actuelle qui équipe les GPU NVIDIA. AD102, AD103, AD104, AD106, AD107, et AD10B ont tous été mentionnés. Cependant, les configurations exactes de ces prochains GPU n’ont pas encore été révélées.

L’attente est de plus en plus grande pour les cartes vidéo GeForce RTX Series 40 basées sur Ada. Bien qu’elles partagent des similitudes avec l’architecture Ampère actuelle, elles devraient offrir des améliorations notables en termes de performances. Plus précisément, elles doubleraient le nombre de téraflops (TFLOPS) de la 3090 Ti.

Par ailleurs, une autre capture d’écran partagée avec VideoCardz semble confirmer que Hopper sera le nom derrière les GPU de nouvelle génération alimentant les centres de données, avec deux modèles, GH100 et GH202, cités dans les données. Pendant ce temps, un autre nom de code présumé pour les cartes de calcul accéléré de NVIDIA, Blackwell, a été listé avec la référence de deux versions : GB100 et GB102.

De réelles menaces

Enfin, NVIDIA a confirmé que ses systèmes de sécurité ont été infiltrés dans une déclaration. Les implications de ce piratage sans précédent sont considérables. Comme mentionné, la quantité de données volées s’élève à 1 To. LOPSUS $, le groupe qui se dit responsable de l’attaque, a déclaré avoir extrait les « éléments les plus importants », tels que la documentation, les outils privés, les schémas, les pilotes, les micrologiciels, etc. Malgré la prétendue vengeance de NVIDIA sous la forme de son propre piratage, le groupe sud-américain LOPSUS $ a souligné qu’il avait créé une sauvegarde.

LOPSUS $ a commencé sa fuite hier, ce qui a évidemment abouti à l’histoire d’aujourd’hui sur les plans de l’équipe en matière de GPU. Pour l’avenir, le groupe de pirates affirme avoir obtenu l’algorithme qui se cache derrière le limiteur de minage de crypto-monnaie de NVIDIA pour ses cartes graphiques de la Series 30. Le groupe exige que l’entreprise supprime toutes les limitations existantes du taux de hachage, ou il publiera des dossiers contenant des données sensibles qu’il a en sa possession.