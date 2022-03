Le Raspberry Pi original a fêté ses 10 ans

Le premier micro-ordinateur Raspberry Pi a connu un succès retentissant, combinant un système ARM ouvert alimenté par Linux et un prix très bas (environ 35 à 40 euros). De nombreux modèles ont vu le jour depuis, mais le minuscule ordinateur Raspberry Pi qui a tout déclenché a eu (28 février) 10 ans. Il est difficile de croire que 10 ans se sont écoulés depuis, surtout si l’on considère que le voyage pour arriver au jour du lancement a commencé à peu près 6 ans plus tôt.

Eben Upton, l’un des fondateurs de la Fondation Raspberry Pi, a écrit dans un article de blog : « Il y a presque exactement dix ans aujourd’hui, des milliers d’entre vous ont réglé leurs alarmes et se sont réveillés le matin du jour bissextile pour découvrir que nous avions commencé à vendre des ordinateurs Raspberry Pi. Au moment où notre équipe entièrement bénévole s’est réunie au pub ce soir-là pour fêter l’événement, nos revendeurs Farnell et RS Components avaient enregistré plus de 100 000 commandes (bien qu’ils aient eu du mal à maintenir leurs sites Web en ligne sous la charge) ; nous avions (brièvement) dépassé la tendance Lady Gaga ; et Raspberry Pi était en passe de devenir un peu plus grand que ce que nous avions prévu ».

J’ai conclu mon article sur la première ruée vers le Raspberry Pi en mentionnant que je n’avais pas réussi à acheter une unité avant l’épuisement des stocks. Depuis, j’ai rattrapé cette erreur avec des dizaines d’achats et des dizaines de projets couvrant toutes les générations de Pi. Le Raspberry Pi a eu un impact remarquable — et c’est bien sûr ce qu’il était censé faire.

Le Raspberry Pi original était le Pi Model B (le Model A est arrivé plus tard), qui utilisait un système sur puce BCM2835, 256 Mo de RAM, Ethernet, pas de réseau sans fil du tout, et un GPIO à 26 broches. Il a rapidement été suivi d’un Model A moins cher, ainsi que de variantes « A+ » et « B+ » avec davantage de mémoire. Le Raspberry Pi 2 est arrivé en 2015 avec jusqu’à 1 Go de RAM et un chipset plus récent, et de nouveaux modèles occasionnels avec du matériel amélioré continuent à ce jour.

Il n’a fallu qu’un an à la Fondation pour vendre son premier million d’unités, et elle n’a pas regardé en arrière depuis. Même si le Pi a été conçu à l’origine pour un usage éducatif, en tant que successeur spirituel du BBC Micro, les ordinateurs Pi sont maintenant utilisés dans d’innombrables systèmes embarqués et à faible puissance.

La prochaine décennie attendue avec impatience

Le logiciel du Raspberry Pi a également continué à s’améliorer au fil des ans. Le système d’exploitation par défaut du Raspberry Pi (précédemment appelé « Raspbian », basé sur Debian) vient de publier une version 64 bits officielle au début du mois, et de nombreuses autres distributions et systèmes d’exploitation Linux sont également disponibles pour les cartes Pi.

Si vous êtes curieux de connaître les débuts du projet Raspberry Pi, vous pouvez lire l’intégralité de l’article de blog sur le lien source ci-dessus. Pour commémorer cette étape importante, la fondation s’est associée au National Museum of Computing en Angleterre pour lancer une exposition temporaire qui raconte l’histoire du Raspberry Pi.

Pour sa part, Upton espère que d’ici la fin de la prochaine décennie, le Raspberry Pi aura rempli sa mission, à savoir mettre l’informatique à un prix abordable entre les mains des gens du monde entier, et que d’ici son 20e anniversaire, il n’y aura plus personne dans le monde qui n’aura pas eu l’occasion de faire l’expérience de l’informatique à faible coût, à haute performance et à usage général.