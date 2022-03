MWC 2022 : Qualcomm dévoile le modem 5G Snapdragon X70

Avec le plus grand événement mobile de l’année, le MWC 2022, en cours à Barcelone, nous avons déjà vu de nouveaux lancements de Samsung, Realme, et bien d’autres. Et maintenant, l’un des plus grands fabricants de puces mobiles Qualcomm a dévoilé son dernier modem Snapdragon X70 5G lors du salon. Ce modem prend en charge les fréquences sub-6GHz et mmWave, est le premier modem au monde à inclure un processeur AI 5G, et des vitesses de téléchargement 5G pouvant atteindre 10 Gb/s.

Le modem Snapdragon X70 5G arrive en tant que successeur du Snapdragon X65, que l’on retrouve sur le chipset phare Snapdragon 8 Gen 1 récemment lancé. Qualcomm affirme que le Snapdragon X70 5G est la « seule famille complète de systèmes modem-RF 5G au monde capable de prendre en charge chaque bande 5G commerciale de 600 MHz à 41 GHz ». Cela permet aux fabricants de smartphones d’offrir la couverture de la bande 5G souhaitée en partenariat avec les opérateurs sur leurs smartphones de nouvelle génération.

Le point fort est la présence du processeur Qualcomm 5G AI à bord, une autre première mondiale pour un système modem-RF. Il permet au fabricant de puces d’introduire des fonctionnalités avancées comme la Qualcomm 5G AI Suite. Elle apporte des optimisations pour « améliorer les vitesses, la couverture, la latence, la mobilité, la robustesse des liaisons et l’efficacité énergétique », selon le communiqué de presse.

La 5G AI Suite est importante pour les opérateurs de télécommunications et offre des fonctionnalités telles que le retour d’information sur l’état des canaux basés sur l’intelligence artificielle, la gestion des faisceaux d’ondes millimétriques, la sélection de réseaux basée sur l’intelligence artificielle et le réglage adaptatif des antennes pour des vitesses plus élevées et une meilleure couverture.

En ce qui concerne les spécifications de base du nouveau modem 5G Snapdragon X70, vous bénéficiez de l’agrégation de porteuses en liaison descendante 4x, de l’agrégation de porteuses en liaison montante, de la technologie 5G Dual-SIM Dual-Active (DSDA) et du support mmWave autonome.

Prêt pour le Snapdragon 8 Gen 2

De plus, le Snapdragon X70 5G présente des vitesses de pointe en upload allant jusqu’à 3,5 Gb/s et en download allant jusqu’à 10 Gb/s, tout comme son prédécesseur. Il s’agit du deuxième système modem-RF de Qualcomm prenant en charge le Gigabit 5G. Mais, ce n’est pas tout. Le fabricant de puces offre également une efficacité énergétique supérieure de 60 % avec le Qualcomm 5G PowerSave Gen 3, associé à un processus de bande de base en 4 nm.

Bien que Qualcomm ne le mentionne pas explicitement, nous savons tous que le Snapdragon 8 Gen 2 embarquera le nouveau système modem-RF 5G Snapdragon X70. La société affirme que nous pouvons nous attendre à ce que les appareils mobiles commerciaux dotés de ce modem soient lancés à la fin de 2022.