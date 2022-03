La Sonos Roam SL supprime le microphone et vous fait économiser 20 euros

Mis à part l’absence du microphone situé sur le dessus, la Roam SL est identique à sa grande sœur. La même forme triangulaire facile à prendre en main demeure, tout comme le choix de couleurs noir ou blanc. Elle dispose toujours d’une batterie de 18 Wh offrant une autonomie de 10 heures en lecture sur une seule charge et jusqu’à 10 jours d’autonomie en mode veille, d’un processeur quadricœur de 1,4 GHz, d’une certification d’étanchéité IP67 et de la compatibilité AirPlay 2 d’Apple.

Selon la FAQ, la perte du microphone ne signifie pas seulement l’absence de support pour l’un ou l’autre des assistants vocaux . Cela signifie également qu’ il n’y a plus de réglage automatique du son Trueplay et que l’on peut se passer de la fonction Sound Swap qui permet de transférer le son de la Roam vers une enceinte Sonos proche en maintenant le bouton de lecture enfoncé.

Si vous étiez intéressé par le produit, mais que vous voulez économiser quelques euros , Sonos lance maintenant la Roam SL, une version sans micro qui coûte 179 euros , et qui imite la One SL, également sans micro, qu’elle a lancé il y a deux ans.

L’année dernière, la Sonos Roam est arrivée comme une option d’enceinte connectée portable qui offrait non seulement un son de qualité que vous pouviez emporter avec vous, mais aussi un accès à des assistants comme Amazon Alexa et Google Assistant. Son prix initial était de 179 euros, mais Sonos a invoqué la pénurie mondiale de puces pour justifier la hausse du prix à 199 euros à l’automne dernier.