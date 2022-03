Apple suspend toutes ses ventes en Russie en raison de l’invasion de l’Ukraine

Apple est le dernier grand nom à se retirer de la Russie après l’invasion de l’Ukraine, la société ayant annoncé aujourd’hui qu’elle suspendait toutes ses ventes dans le pays pour une durée indéterminée.

Le géant technologique basé à Cupertino déclare qu’il n’exportera plus aucun appareil vers la Russie. En outre, les informations affichées sur Apple Plans seront mises à jour pour ne plus inclure le trafic et les incidents en direct en Ukraine. Dans le même temps, Apple indique avoir retiré certaines applications russes de l’App Store, tandis qu’Apple Pay est désormais assorti d’une série de limitations en Russie.

« Nous sommes profondément préoccupés par l’invasion russe en Ukraine et nous nous tenons aux côtés de toutes les personnes qui souffrent en raison de la violence. Nous soutenons les efforts humanitaires, fournissons de l’aide pour la crise des réfugiés en cours, et faisons tout ce que nous pouvons pour soutenir nos équipes dans la région », a déclaré Apple.

« Nous avons pris un certain nombre de mesures en réponse à l’invasion. Nous avons interrompu toutes les ventes de produits en Russie. La semaine dernière, nous avons arrêté toutes les exportations vers notre canal de vente dans le pays. Apple Pay et d’autres services ont été limités. RT News et Sputnik News ne sont plus disponibles en téléchargement sur l’App Store en dehors de la Russie. Et nous avons désactivé à la fois le trafic et les incidents en direct dans Apple Plans en Ukraine par mesure de sécurité et de précaution pour les citoyens ukrainiens. Nous continuerons à évaluer la situation et sommes en communication avec les gouvernements concernés sur les mesures que nous prenons. Nous nous joignons à tous ceux qui, dans le monde entier, appellent à la paix ».

#Apple on #Ukraine: we have disabled both traffic and live incidents in Apple Maps in Ukraine as a safety and precautionary measure for Ukrainian citizens pic.twitter.com/m8YA5N1bgf —John Paczkowski (@JohnPaczkowski) March 1, 2022

Étant donné qu’Apple n’exploite pas ses traditionnelles boutiques Apple Store dans le pays, on ignore si les ventes hors ligne de produits Apple en Russie seront affectées par cette mesure. Les ventes hors ligne d’Apple en Russie sont gérées par les revendeurs officiels d’Apple. Toutefois, comme Apple a cessé d’exporter des produits Apple vers la Russie, ces magasins risquent de ne pas pouvoir réapprovisionner leurs stocks une fois que l’inventaire existant sera épuisé.

Ce changement est décrit comme temporaire

L’annonce n’est pas une grande surprise, d’autant que plusieurs autres entreprises se sont tournées vers des décisions analogues suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Le vice-premier ministre ukrainien lui-même a contacté Apple pour demander une interdiction totale des ventes en Russie, tout cela en guise de sanction pour le pays qui a déclenché la guerre que le monde entier a maintenant à l’œil.

La Russie et ses 144 millions d’habitants représentent un marché assez important pour Apple. Il reste à voir quel sera l’impact de cette décision sur les perspectives d’avenir d’Apple en Russie.