L’adoption de Windows 11 augmente, mais la version 21H1 de Windows 10 reste la plus populaire

Le déploiement de Windows 11 est toujours en cours, il est donc logique que son adoption s’améliore. De nouvelles données partagées par AdDuplex révèlent que le système d’exploitation a atteint 19,3 % de part de marché, bien que, dans le même temps, la version 21H1 de Windows 10 continue d’être la version la plus déployée sur le marché.

Cette information provient des données mensuelles fournies par le réseau publicitaire AdDuplex, qui échantillonne 60 000 PC exécutant des logiciels utilisant sa technologie publicitaire dans diverses applications. Il ne s’agit pas de l’échantillon le plus important jamais constitué, mais il donne une bonne indication de la situation actuelle en termes d’adaptation au système d’exploitation. Le réseau publicitaire a constaté que si Windows 11 a franchi une étape décente pour sa sortie, la route est encore longue pour le dernier système d’exploitation de Microsoft.

Environ 27,5 % des appareils fonctionnent actuellement sous Windows 10 May 2021 Update, tandis que 21 % d’entre eux sont toujours sous la version 21H2.

La bonne nouvelle pour tout le monde, y compris pour Microsoft elle-même, est que seulement 2,4 % des ordinateurs continuent d’exécuter Windows 10 October 2018 Update et plus ancien. De plus en plus de personnes migrent vers des versions plus récentes de Windows 10 ou effectuent une mise à jour vers Windows 11, de sorte que la part de marché des versions non prises en charge est en baisse ces jours-ci.

Microsoft prévoit d’achever le déploiement de Windows 11 sur les appareils éligibles d’ici l’été de cette année.

Encore quelques difficultés de mise à jour

Il y a quelques mois, l’entreprise a confirmé que le déploiement entrait dans sa dernière phase. « L’offre de mise à niveau vers Windows 11 entre dans sa phase finale de disponibilité et est destinée à un large déploiement pour les appareils éligibles. Depuis le lancement de Windows 11 en octobre, nous avons constaté une forte demande et une préférence pour Windows 11, les gens mettant à niveau leurs PC éligibles deux fois plus vite que pour Windows 10. Sur la base de cette tendance, nous avançons le rythme du déploiement plus rapidement que nous l’avions annoncé à l’origine et entrons dans la phase finale de disponibilité de Windows 11 avant notre plan initial de mi-2022 », a déclaré l’entreprise le 26 janvier.

Pour rappel, tous les appareils ne peuvent pas être mis à jour vers Windows 11, car Microsoft a également mis à jour la configuration requise pour rendre certains processeurs et le TPM 2.0 obligatoires pour tout ordinateur exécutant son dernier système d’exploitation. Il est certain que Windows 11 finira par dépasser Windows 10, le nombre d’utilisateurs de Windows 11 n’a augmenté que d’un faible pourcentage au cours du mois dernier.