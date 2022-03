MWC 2022 : ZTE annonce quatre nouveaux smartphones de la série Blade V40

ZTE a annoncé aujourd’hui quatre nouveaux smartphones de la série Blade V40 au Mobile World Congress 2022. La société a annoncé les nouveaux smartphones ZTE Blade V40 5G, ZTE Blade V40 Pro, ZTE Blade V40 et le ZTE Blade V40 Vita de la série. Les nouveaux appareils sont dotés de performances améliorées et d’un superbe nouveau design.

Le nouveau ZTE Blade V40 5G offre une bande passante élevée et une faible latence. La société précise avoir amélioré l’antenne et la connectivité 5G pour offrir une performance plus stable et meilleure, et elle a utilisé un système d’antenne intégré à 360 degrés et la technologie Sounding Reference Signal. ZTE n’a pas partagé beaucoup d’informations sur le nouvel appareil, mais il a mentionné qu’il est alimenté par un processeur octa-core 5G gravé en 7 nm.

ZTE a partagé un peu plus d’informations sur le Blade V40 Pro. Le nouvel appareil est équipé d’un panneau AMOLED 8 bits de 6,67 pouces, et il couvre la gamme de couleurs DCI-P3. Il y a une configuration à double caméra à l’arrière, et le V40 Pro a une batterie d’une capacité de 5 100 mAh, qui peut être chargée avec la technologie filaire rapide de 65 W.

Le ZTE Blade V40 est équipé d’un écran de 6,67 pouces d’une résolution full HD et offre un ratio écran/corps de 92,1 % avec des bords fins. L’écran a une découpe en forme de trou pour la caméra frontale, tandis que la configuration de la caméra arrière a trois capteurs avec un capteur principal de 48 mégapixels, une caméra macro et un capteur de profondeur.

Le nouveau ZTE Blade V40 Vita est le dernier appareil à rejoindre la série V40. Il est livré avec un écran de 6,75 pouces d’une résolution HD+, et il dispose d’une encoche en forme de goutte d’eau et d’un ratio écran/corps de 91 %. En ce qui concerne la puissance, il a une batterie d’une capacité de 6 000 mAh, avec un support de la charge filaire rapide de 22,5 W. La société affirme qu’elle peut durer longtemps, grâce au système d’économie d’énergie AI, et qu’elle est également plus économe en énergie. Comme les autres appareils de cette liste, il est livré avec la 5G pour une connexion plus stable et plus rapide.

La nouvelle série ZTE Blade V40 sera disponible à l’achat dans le monde entier à partir d’avril.