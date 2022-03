Le lancement mondial du OnePlus 10 Pro est confirmé pour fin mars 2022

Contrairement à ses prédécesseurs, le OnePlus 10 Pro n’a pas été lancé dans le monde entier dans un premier temps. OnePlus a décidé de se concentrer sur la Chine cette fois-ci et a lancé son nouveau flagship exclusivement pour ce marché. OnePlus a finalement confirmé que le OnePlus 10 Pro sera lancé en Amérique du Nord, en Inde et en Europe d’ici la fin du mois de mars 2022. Le cofondateur de OnePlus sur le site Web des forums de OnePlus affirmant que le dernier flagship sera disponible sur les marchés mondiaux à la fin du mois prochain.

OnePlus a officiellement dévoilé le OnePlus 10 Pro en janvier 2022. Cependant, jusqu’à présent, le OnePlus 10 Pro a été exclusivement disponible en Chine. La société n’a pas lancé l’appareil phare sur les marchés en dehors de la Chine, mais maintenant le cofondateur de la société a confirmé que l’appareil sera disponible sur ses marchés clés d’ici la fin du mois de mars.

Pour ceux qui ne s’en souviennent pas, le OnePlus 10 Pro est le smartphone phare de la société pour 2022. Il est livré avec le dernier chipset Snapdragon 8 Gen1, un écran LTPO 2.0 de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz, de la RAM LPDDR5, une grosse batterie d’une capacité de 5 000 mAh, une charge rapide de 80 W, et bien plus encore.

Bien que OnePlus n’ait rien dit officiellement, nous nous attendons à ce que les spécifications restent (plus ou moins) les mêmes que la version chinoise. Bien que, OnePlus pourrait expédier le smartphone phare avec Oxygen OS 12 au lieu de ColorOS 12 sur les marchés internationaux.

OnePlus a déclaré qu’il a pris en compte la déception de ses fans en dehors de la Chine exprimée à l’égard du nouvel OS commun avec OPPO (qui possède OnePlus). Par conséquent, le OnePlus 10 Pro mondial sera livré avec OxygenOS 12.1, avec une mise à jour vers OxygenOS 13 qui suivra bientôt. Le modèle vendu en Chine restera sous ColorOS. Cela dit, il y a encore une certaine incertitude quant à savoir si ce serait toujours le cas pour tout futur smartphone OnePlus, car la société a pris soin de souligner que les deux systèmes d’exploitation partagent une base de code unifiée « propre et légère ».

Une année 2021 très réussie, le début 2022 tout autant !

De plus, OnePlus a annoncé que « 2021 a été l’année la plus réussie de l’histoire de la marque OnePlus ». 2022 a également été formidable pour OnePlus jusqu’à présent, affirme l’entreprise, qui a généré plus de 100 millions de yens dans les deux premières ventes ouvertes du OnePlus 10 Pro.

En ce qui concerne le lancement mondial du OnePlus 10 Pro, OnePlus a déclaré qu’elle élargira sa gamme de produits au Mexique et au Canada plus tard cette année. Nous nous attendons à en savoir plus de la part de l’entreprise dans les prochains jours.