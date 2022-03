MWC 2022 : Grâce à Qualcomm, votre futur smartphone pourrait prendre en charge le Wi-Fi 7

Alors que la plupart des foyers utilisent encore des routeurs Wi-Fi 5, Qualcomm développe déjà le premier chipset Wi-Fi 7 au monde. Il s’agit d’une initiative étrange qui apportera la prise en charge du Wi-Fi 7 aux smartphones haut de gamme en 2023, bien avant que les routeurs Wi-Fi 7 deviennent courants ou abordables.

Pourtant, vous pourriez sérieusement profiter de la décision hâtive de Qualcomm.

Attendez, qu’est-ce que Wi-Fi 7 ?

Le monde du Wi-Fi est assez déroutant, c’est le moins que l’on puisse dire. Mais voici l’essentiel : la plupart des foyers utilisent des routeurs Wi-Fi 5, dont la vitesse sans fil maximale est de 3,5 Go/s. Il ne s’agit là que d’une vitesse théorique. En raison de la portée relativement courte de Wi-Fi 5 et du choix limité de « canaux » sans fil, ses performances dans le monde réel sont souvent inférieures à ces mesures théoriques.

De nombreuses personnes et FAI utilisent désormais des routeurs Wi-Fi 6 pour remédier à ces limitations. Non seulement le Wi-Fi 6 prend en charge une vitesse sans fil maximale de 9,6 Go/s, mais il est mieux équipé pour gérer une tonne d’appareils connectés. La norme Wi-Fi 6E va un peu plus loin, en utilisant le spectre radioélectrique de 6 GHz pour réduire la congestion du réseau et améliorer encore la qualité de l’Internet sans fil dans votre maison.

Bien que le Wi-Fi 7 n’ait pas encore été finalisé, il devrait prendre en charge des vitesses sans fil d’au moins 30 Gb/s. C’est environ 10 fois plus rapide que n’importe quel routeur Wi-Fi 5. De plus, le Wi-Fi 7 offre une connexion incroyablement stable grâce à de nouvelles technologies de réduction de la latence.

Les premiers routeurs Wi-Fi 7 devraient être lancés en 2023, et oui, ils seront très chers. Votre fournisseur d’accès à Internet ne proposera probablement pas de routeurs Wi-Fi 7 à ses clients avant 2025, et même dans ce cas, il faudra encore quelques années pour que cette technologie devienne courante.

Qualcomm construit déjà des puces Wi-Fi 7

À moins que les fabricants n’accélèrent la technologie Wi-Fi 7, la plupart des gens ne découvriront pas la nouvelle norme sans fil avant 2025 ou plus tard. Néanmoins, Qualcomm a profité du MWC 2022 pour annoncer sa puce FastConnect 7800. Ce modem sans fil prend en charge la technologie Bluetooth, les réseaux à faible latence et, bien sûr, le Wi-Fi 7.

Qualcomm affirme que FastConnect 7800 est la « première solution Wi-Fi 7 », ce qui est techniquement vrai, puisque des concurrents comme MediaTek n’ont développé que du matériel Wi-Fi 7 expérimental. Quoi qu’il en soit, il apparaîtra probablement dans les smartphones phares de 2023. S’il sort au cours du premier semestre de l’année, il pourrait même être livré avec le Samsung Galaxy S24.

Maintenant, l’inclusion du Wi-Fi 7 dans un smartphone de 2023 peut sembler un peu inutile. C’est l’une de ces choses enthousiastes qui ne comptent pas pour le commun des mortels, n’est-ce pas ? Eh bien, en quelque sorte.

Vous bénéficierez de l’adoption précoce de Wi-Fi 7

Les clients qui achètent les tout premiers smartphones Wi-Fi 7 ne verront pas des avantages immédiats à cette fonctionnalité. En fait, la plupart des gens ne verront jamais la différence. Mais ce n’est pas grave, car l’adoption précoce du Wi-Fi 7 dans les smartphones vous sera bénéfique à l’avenir.

Seuls les smartphones haut de gamme utiliseront la puce FastConnect 7800 en 2023, et beaucoup de ces smartphones (notamment ceux de Samsung et OnePlus) seront livrés avec 3 à 5 ans de mises à jour garanties. Cela signifie que les gens utiliseront encore ces smartphones lorsque le Wi-Fi 7 sera devenu abordable et courant.

Lorsque vous achèterez enfin un routeur Wi-Fi 7 (ou que votre FAI vous obligera à en utiliser un), votre smartphone sera déjà compatible avec la norme. Et cela signifie des performances Internet plus rapides et plus fiables sans avoir à mettre à niveau votre smartphone.

Et deviner quoi ? Vous n’avez pas besoin d’attendre le Wi-Fi 7 pour bénéficier de ce type de bonus. En effet, les smartphones prenant en charge la norme Wi-Fi 7 fonctionnent également avec les routeurs Wi-Fi 6 et 6E, qui sont déjà très abordables. Si votre FAI vous envoie un nouveau routeur cette année, par exemple, il y a de fortes chances qu’il soit équipé de Wi-Fi 6.