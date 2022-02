Les prix des Realme GT2 et GT2 Pro dévoilés avant leur lancement au MWC 2022

Realme va présenter le GT2 et le GT2 Pro au monde entier le 28 février prochain, lors de l’événement MWC 2022. Le smartphone a d’abord été lancé en Chine plus tôt cette année et la société le lance maintenant en Europe. Avant le lancement, le prix du Realme GT2 et GT2 Pro a fait surface.

La fuite est basée sur le listing d’un revendeur, il est donc possible que le prix change au dernier moment. Mais, pour l’instant, les Realme GT2 et GT2 Pro ont été listés à ces prix.

Selon le listing, le prix du Realme GT2 sera de 539 euros pour la variante de base avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. La variante haut de gamme avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage vous coûtera 589 euros. Il y aura une différence dans les couleurs des deux offres. La variante de base ne sera disponible que dans les couleurs Paper White et Paper Green alors que la version de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage sera disponible en trois couleurs : Paper White, Paper Green, et Steel Black.

Les chiffres ne sont pas encore officiels, mais heureusement, nous n’avons pas à attendre beaucoup plus longtemps, car Realme va annoncer les détails de prix et de disponibilité du GT2 et GT2 Pro pour l’Europe très bientôt.

Point sur les spécifications

Le Realme GT2 dispose d’un écran AMOLED de 6,62 pouces d’une résolution full HD+ et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, d’une caméra frontale de 16 mégapixels et d’une triple caméra de 50 mégapixels (principale, avec OIS) + 8 mégapixels (ultra-large) + 2 mégapixels (macro). Il est équipé de la puce Snapdragon 888 et d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh.

Le Realme GT2 Pro est doté d’un écran AMOLED LTPO de 6,7 pouces d’une résolution Quad HD+ et d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, d’une caméra frontale de 32 mégapixels et d’une configuration à triple caméra de 50 mégapixels (principale, avec OIS) + 50 mégapixels (ultra-large) + 3 mégapixels (microscope). La puce Snapdragon 8 Gen 1 équipe l’appareil d’une batterie de 5 000 mAh.

La série GT2 est préinstallée avec Android 12 OS et Realme UI 3.0. Elle offre d’autres fonctionnalités clés telles que la RAM LPDDR5, le stockage UFS 3.1, un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran et la charge rapide de 65 W.