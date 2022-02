Le OPPO Find X5 Lite rejoint le Find X5 et le Find X5 Pro pour compléter la gamme de smartphones

Parallèlement aux OPPO Find X5 et Find X5 Pro, OPPO a également annoncé le smartphone Find X5 Lite. Il s’agit du smartphone d’entrée de gamme de la série phare 2022 d’OPPO. Il est livré avec quelques différences par rapport aux deux autres smartphones Find X5 pour maintenir le prix bas.

Nous avions entendu parler du OPPO Find X5 Lite depuis un certain temps maintenant. Le smartphone était censé s’appeler Find X5 SE en interne, mais il a été présenté sous le nom de OPPO Find X5 Lite en Europe. En réalité, il s’agit du même smartphone que le Reno7 5G mais avec un nom différent.

Le Find X5 Lite dispose d’un écran de 6,43 pouces à l’avant. Il a une résolution full HD+, soit 2 400 x 1 080 pixels, et le smartphone prend en charge un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz. OPPO précise que le Find X5 Lite ne présente qu’une couverture DCI-P3 allant jusqu’à seulement 76 %, mais le smartphone prend en charge la lecture de contenus HDR10+. L’écran est protégé par le verre Gorilla Glass 5 de Corning.

Vers le haut et à gauche de l’écran se trouve la caméra frontale perforée du smartphone. Il s’agit d’un capteur photo de 32 mégapixels qui offre un FoV de 85°. En parlant de la caméra, l’arrière du smartphone a une configuration à trois caméras. Contrairement aux doubles capteurs SONY IMX766 des Find X5 et Find X5 Pro, le Find X5 Lite dispose d’une caméra principale de 64 mégapixels, d’un objectif ultra-large de 8 mégapixels et d’un objectif macro de 2 mégapixels. Il n’y a pas de mode 4 K Ultra Night pour la vidéo en raison de l’absence du chipset MariSilicon X.

Le OPPO Find X5 Lite est équipé du chipset Dimensity 900 de MediaTek. Il s’agit d’un chipset basé sur un nœud de processus de 6 nm qui possède deux cœurs ARM Cortex A78 cadencés à 2,4 GHz et six cœurs ARM Cortex A55 cadencés à 2 GHz. Le chipset est associé à 8 Go de RAM et à 256 Go de stockage interne. Le smartphone ne prend pas en charge l’extension par une carte micro SD.

Un prix abordable

Le Find X5 Lite est équipé d’une batterie d’une capacité de 4 500 mAh. Il ne prend pas en charge la charge rapide de 80 W comme ses deux grands frères, mais il est livré avec un respectable support de charge rapide de 65 W. OPPO précise qu’une charge de 5 minutes vous fournira suffisamment de puissance pour 2 heures de jeu. Le smartphone fonctionne avec la dernière surcouche ColorOS 12.1 basée sur Android 12.

Le OPPO Find X5 Lite sera disponible en deux coloris : Noir Stellaire et Bleu étoilé. Son prix a été fixé à 480 € sur le marché européen. Pour l’instant, OPPO ne nous a pas encore fourni les détails exacts de la disponibilité.