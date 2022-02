L’iPad d’Apple continue d’être le roi sur le marché des tablettes aux États-Unis

L’iPad continue d’être la tablette la plus populaire de la planète, et les récentes données partagées par le cabinet d’études Canalys en sont la confirmation vivante. L’année dernière, le marché des tablettes s’est effondré de pas moins de 31 %, l’ensemble des entreprises ayant vendu un total de 12,7 millions d’unités au cours du dernier trimestre de l’année.

En effet, le marché des tablettes et des PC n’a pas connu une croissance aussi fulgurante que les autres secteurs de l’industrie technologique. Cela s’explique par le fait que la demande a considérablement diminué, ce qui est plus ou moins logique étant donné que tout le monde a acheté de nouvelles tablettes en 2020 pour des raisons évidentes lors de la pandémie.

De plus, et beaucoup d’entre vous le savent sans doute, l’année 2021 et surtout le dernier trimestre de l’année ont connu des perturbations assez graves de la chaîne d’approvisionnement, et tous les géants de la technologie ont été touchés, y compris Apple.

Malgré la pénurie de puces, Apple était clairement la plus grande entreprise sur le marché des tablettes, car elle a réussi à vendre plus de 19 millions d’unités en une seule année. En d’autres termes, le géant de la technologie basé à Cupertino ne semble pas se soucier de la concurrence accrue des autres entreprises, car il détient de toute façon une avance considérable.

« Dans le domaine des tablettes, Apple a maintenu sa domination tant au quatrième trimestre que sur l’ensemble de l’année, terminant l’année 2021 avec 19,1 millions d’iPad livrés, bien que cela représente une baisse de 17 % par rapport à 2020. Amazon et Samsung ont respectivement pris la deuxième et la troisième place avec 10,9 millions et 7,9 millions d’unités en tant que principaux vendeurs Android du pays. Tous deux ont connu une demande relativement faible pendant les fêtes de fin d’année par rapport à la même période en 2020. Microsoft et Lenovo se sont placés respectivement en quatrième et cinquième position sur le marché des tablettes en 2021 », indique Canalys.

Apple garde une grande avance

Aux États-Unis, Apple a dominé le quatrième trimestre de l’année avec une part de marché de 40,2 %, suivi par Amazon avec 26,4 %. Samsung n’occupe que la troisième place du classement avec 14 %, tandis que Microsoft est quatrième avec 5,0 %.

Cependant, Microsoft elle-même ne construit pas de tablettes autonomes, mais des appareils 2-en-1 qui peuvent également être utilisés comme tablettes. Cependant, Microsoft et sa croissance de 11 % sont la preuve vivante que les investissements de l’entreprise augmentent et que la marque Surface prend de l’ampleur.