Une fuite du Honor X8 révèle les spécifications et le prix pour un lancement au MWC 2022

Si vous êtes intéressé par l’achat du Honor X8, vous devrez très probablement finir par payer environ 200 €, et il semble que vous pourriez avoir trois options de couleur à choisir, y compris l’argent, le bleu et le noir. Maintenant, nous n’avons plus qu’à attendre la semaine prochaine pour voir si ce n’est pas juste une autre rumeur.

Nous avons reçu de nouvelles informations sur l’un des nouveaux appareils qui pourraient être annoncés lors du prochain Mobile World Congress 2022 à Barcelone. Honor travaillerait actuellement sur la série de smartphones phares Honor Magic 4 . Mais, la société chinoise travaille également sur un nouveau smartphone de milieu de gamme. La dernière fuite révèle ce qui pourrait être le design final du Honor X8, ainsi que d’autres détails, qui incluent les spécifications et même une étiquette de prix possible.