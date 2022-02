La série Pixel 6 ne peut pas installer la dernière version bêta d’Android 12L

Une publication du compte Reddit officiel de Google relayée par Android Police apporte quelques nouvelles décevantes à certains utilisateurs de Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Les derniers Pixel ne recevront pas la mise à jour Android 12L Beta 3. Nous le savons après que Google ait répondu sur Reddit à la question d’un utilisateur de la série Pixel 6 qui ne parvenait pas à mettre à jour son smartphone vers Android 12L Beta 3.

Google a répondu en publiant depuis son compte Reddit officiel que « Si vous inscrivez un Pixel 6 ou Pixel 6 Pro qui est sur la dernière build de février SQ1D.220205.004, vous ne recevrez pas de mise à jour vers 12L Beta 3, mais recevrez plutôt la prochaine version de la build bêta attendue en mars tant que vous gardez votre appareil inscrit ».

Cette build citée par Google est la soi-disant mise à jour « mystère » du milieu du deuxième mois de février qui a surpris les utilisateurs de la série Pixel 6.

Malgré ce que Google a écrit, un utilisateur de Pixel 6 a choisi de rejoindre le programme bêta d’Android 12L. Il a vérifié à quelques reprises pour voir si sa mise à jour allait arriver (Paramètres > Système > Mise à jour du système) et après avoir appuyé sur « Vérifier la mise à jour » à quelques reprises, cet utilisateur dit avoir reçu la mise à jour.

Sur la base de la réponse de Google sur Reddit, on peut dire qu’une quatrième version bêta d’Android 12L arrivera le mois prochain. Lorsque Google a publié sa feuille de route pour la sortie d’Android 12L, elle avait prévu la dernière mise à jour bêta pour février (la troisième version bêta) suivie de la version finale. Soit quelque chose a changé entre ce moment et maintenant, soit Google a ajouté la version bêta supplémentaire en raison du problème qui empêche la gamme Pixel 6 de recevoir la troisième version bêta.

Android 12L Beta 4 sera disponible pour les deux variantes du Pixel 6 au cours du mois prochain et, à l’exception de ce chanceux qui prétend avoir installé la troisième version bêta, ceux qui possèdent les derniers smartphones Pixel devront passer directement d’Android 12L Beta 2 à Android 12L Beta 4.

Android 12L aux grands écrans

Pour ceux qui l’auraient oublié et pour ceux qui ne l’ont jamais su, Android 12L est une version du système d’exploitation mobile open source de Google conçue pour les appareils Android à écran plus grand (d’où le « L » dans son nom) et les combinés pliables.

Pour rejoindre le programme Android 12L Beta, cliquez sur ce lien et appuyez sur la case qui dit « Voir vos appareils éligibles ». Sous la rubrique « Afficher vos appareils éligibles », vous verrez une photo de votre smartphone Pixel éligible. Appuyez sur le bouton « Opt in » et dans les 24 heures, vous recevrez une mise à jour OTA à installer. Pour revenir aux mises à jour publiques stables, retournez à la mise à jour du programme bêta, onglet des appareils en haut de l’écran, et tapez sur Opt-out.

Dans les 24 heures, vous recevrez une mise à jour OTA qui vous fera sortir du programme bêta et vous permettra de recevoir des mises à jour publiques stables. Cependant, la mise à jour supprimera toutes les données de votre smartphone.