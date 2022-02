Apple pourrait bientôt réparer les capteurs Face ID sans remplacer les écrans des iPhone

Selon une nouvelle source, les Apple Store et les fournisseurs de services agréés Apple pourraient bientôt être en mesure de réparer les capteurs Face ID sans remplacer l’écran entier des iPhone.

Le programme de réparation s’étendrait à tous les iPhone équipés d’un capteur Face ID, et le programme prendrait en charge l’iPhone XS et les iPhone plus récents. La nouvelle série d’iPhone 13 est arrivée avec une encoche légèrement plus petite, par rapport à la génération précédente d’iPhone.

Cela est dû au fait que les capteurs Face ID sont assez compliqués à réparer, mais le nouveau geste d’Apple va bientôt changer ce scénario.

MacRumors a obtenu un mémo interne d’une source fiable, qui affirme qu’Apple pourrait bientôt entretenir et réparer les capteurs Face ID sans remplacer les écrans. Selon le rapport partagé par MacRumors, les techniciens pourront bientôt accéder au nouveau composant TrueDepth Camera qui contient le capteur Face ID. Le module comprend également la caméra frontale, et il permettrait aux clients de payer des frais supplémentaires pour remplacer l’ensemble de l’écran, ainsi que le capteur Face ID, bien que cela n’ait pas été confirmé pour le moment.

Le nouveau Apple Service Toolkit aidera les techniciens à déterminer si le module entier doit être remplacé, ou si le même Face ID doit être remplacé sur les appareils en panne. Le rapport indique qu’Apple partagera la documentation et la formation connexes à une date ultérieure, ce qui signifie que nous ne savons pas encore quand cela sera déployé et disponible publiquement.

Une bonne nouvelle pour l’écologie

Apple a initialement introduit la technologie Face ID sur l’iPhone X, lorsqu’elle a annoncé un design et une approche considérablement nouveaux pour ses appareils phares. Comme décrit par Apple dans un mémo interne, cette mesure permettra de réduire l’empreinte carbone de ses produits en diminuant le nombre de réparations d’unités entières. Si cela se produit, cela signifie également que les propriétaires de modèles iPhone XS et plus récents n’auront pas besoin de configurer un nouvel iPhone et éventuellement de perdre des données juste à cause d’un problème de Face ID.

La nouvelle arrive quelques mois après qu’Apple ait annoncé le nouveau programme « Self Service Repair », une autre initiative qui pourrait également faciliter les réparations. Dans le cadre de cette initiative, Apple expliquera aux clients comment réparer leurs appareils à domicile et leur vendra les pièces et les outils. Les clients recevront également un crédit de recyclage lorsqu’ils retourneront les pièces usagées après avoir réparé leur appareil. Apple a déclaré que le programme « Self Service Repair » serait lancé au début de l’année aux États-Unis et qu’il serait ensuite étendu à d’autres pays.