La smartwatch OPPO Watch Free quitte la Chine et arrive en France

OPPO est une autre des marques de téléphonie mobile qui s’est lancée dans les smartwatches il y a quelque temps. La OPPO Watch est arrivée il y a longtemps et maintenant la firme présente un nouveau composant pour sa famille, une nouvelle OPPO Watch Free avec un design compact et qui base sa force principale sur le nouveau système de surveillance du sommeil OSleep.

Contrairement à la OPPO Watch et à la OPPO Watch 2, qui est toujours réservée à la Chine, la OPPO Watch Free est une option beaucoup moins chère dans la famille des OPPO Watch, adoptant un look qui est un croisement entre une smartwatch et un tracker d’activité.

Nous sommes déjà habitués aux montres qui utilisent différents capteurs pour mesurer notre pouls, notre tension artérielle et même notre respiration pendant le sommeil. Désormais, la OPPO Watch Free intègre une nouvelle technologie conçue par la marque qui porte ce suivi à un autre niveau : un suivi et une analyse professionnels du sommeil dans chacune de ses phases.

Comme il s’agit de la caractéristique la plus marquante de sa montre, OPPO consacre une grande partie de son annonce à détailler ce qu’est ce système OSleep, développé spécifiquement pour son nouvel appareil. La société affirme que son nouveau système offre un suivi complet et personnalisé du sommeil avant, pendant et après le sommeil.

OSleep évalue le risque de ronflement (une caractéristique unique) et s’appuie pour cela sur des capteurs et des algorithmes avancés. OPPO affirme que OSleep « peut détecter efficacement les problèmes de sommeil et suggérer des alternatives appropriées ». Avec la Watch Free, nous disposons également d’une surveillance de la saturation en oxygène du sang (SpO2) ainsi que de la détection des variations de la fréquence cardiaque grâce à un capteur spécifique. OSleep analyse la latence de notre sommeil, chacune des différentes phases dans lesquelles il se divise, et nous envoie également des rappels pour aller au lit à des heures où il peut maximiser la qualité de notre sommeil. Mais la OPPO Watch Free n’est pas seulement un analyseur de sommeil, c’est aussi une smartwatch dotée de toutes les autres fonctionnalités que l’on est en droit d’attendre d’un tel appareil.

Moins de 100 euros

On parle d’une smartwatch d’un poids de 32 g et d’un écran rectangulaire de 1,64 pouce de diagonale. On retrouve un écran AMOLED d’une résolution HD, donc nous aurons une consommation d’énergie plus faible et OPPO elle-même nous assure que la Watch Free offre jusqu’à 14 jours d’autonomie, et qu’avec 5 minutes de charge nous aurons pour une journée entière d’utilisation.

Elle est associée à un bracelet en silicone et bénéficie d’une étanchéité de 5 ATM, ce qui le rend apte à nager et à être immergé dans l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur. Le bracelet imite le corps et dans le logiciel, on retrouve jusqu’à 40 designs de cadrans de montres, et l’AI SmartWatch Face 2,0 qui nous permet de créer nos propres designs « en les combinant avec n’importe quel style ». La montre est également proposée à un prix très abordable de 99 €.