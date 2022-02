Google Chat remplacera officiellement Hangouts dans quelques semaines

Google a enfin confirmé la date à laquelle elle fermera définitivement son service de messagerie instantanée Hangouts. La société a révélé que les entreprises et les utilisateurs professionnels de « Classic Hangouts » seront mis à niveau vers le nouveau service Google Chat d’ici le 22 mars 2022.

Dans un article de blog, la société a ajouté que cette mesure permettra à tous les clients de Google Workspace d’utiliser la même plateforme, toute personne tentant d’accéder à Hangouts étant redirigée vers Google Chat. Cette nouvelle met fin à une saga plutôt longue pour Google, qui a repoussé à plusieurs reprises la date limite de retrait de Hangouts.

L’annonce de ce changement est apparue pour la première fois en octobre 2019. Hangouts a été officiellement rebaptisé Google Chat pour les utilisateurs de G Suite Enterprise en novembre 2020, et la migration des utilisateurs vers le nouveau service a commencé le mois suivant.

La migration des utilisateurs vers le nouveau service a commencé le mois suivant. La nouvelle est arrivée alors que Google a également révélé qu’il allait rebaptiser son service de vidéoconférence (alors Hangouts Meet) en Google Meet.

Aujourd’hui, la « phase finale » de la migration sera achevée dans quelques semaines, Google précisant qu’« il n’est pas possible de refuser ce changement » et que toutes les applications Hangouts classiques seront également désactivées, y compris les applications Android et iOS. Cependant, les utilisateurs pourront exporter leurs données historiques Hangouts et Chat en utilisant un outil spécial de Google.

Le changement arrive

Ce changement n’affectera pas les utilisateurs de Hangouts disposant uniquement de comptes Google personnels, mais il est probable qu’ils verront un changement analogue prochainement.

Pour l’instant, si les paramètres de la console d’administration Google Workspace de votre entreprise sont définis sur « Chat et Hangouts classique », la mise à niveau automatique vers la nouvelle plateforme se fera « sur une période de trois semaines à partir du 22 mars 2022 ». Les clients dont le paramètre est « Hangouts classique uniquement » seront mis à niveau sur une période de cinq semaines, à compter du 4 avril 2022.