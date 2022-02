Le casque AR/VR d’Apple sera équipé d’un écran Micro OLED et d’une puce Apple M1

La nouvelle catégorie de produits d’Apple, le prochain casque AR/VR, fait l’objet de rumeurs depuis plus d’un an. Si la date de sortie du casque VR d’Apple, prévue pour la fin de l’année, se rapproche de plus en plus, et les rumeurs entourant le nouvel appareil affluent à un rythme plus rapide que d’habitude. Une nouvelle information mystérieuse nous est parvenue cette semaine, censée révéler des détails sur l’écran et la puce de traitement du casque.

La fuite provient du site technologique coréen ETNews relayée par iMore, qui affirme détenir des informations privilégiées selon lesquelles Apple développerait une puce Micro OLED pour son casque VR/AR avec TSMC :

L’industrie des pièces détachées s’attend à ce qu’Apple lance un terminal de casque de réalité virtuelle (VR) pour le marché du Métaverse dès cette année. Il a été entendu que le test de performance pour la production du casque VR a été récemment achevé. Les appareils VR d’Apple sont équipés de micro-écrans à diodes électroluminescentes organiques (OLED).

Apple a coopéré avec TSMC (Taiwan) pour développer des écrans OLED, et prendra en charge les fonctionnalités de réalité mixte, bien que la publication indique qu’il s’agira d’un casque VR, ce qui ajoute une certaine confusion à la véracité de la rumeur. Les écrans Micro OLED ne nécessitent pas de filtres de couleur, car les dalles OLED sont déposées directement sur la tranche de la puce. Le Micro OLED est plus petit, plus fin et plus efficace.

Le même article indique également qu’Apple équipe le casque VR d’une puce M1, qui équipe également les derniers iPad et MacBook d’Apple.

Bien que la fuite de ETNews ait fait son apparition dans les grands médias technologiques, il est important de prendre toutes ces informations avec des pincettes. Elle prétend également qu’Apple utilisera le système d’exploitation iOS de l’iPhone pour le casque, malgré une fuite de code GitHub antérieure assez crédible montrant des références claires à un système d’exploitation distinct « realityOS » que la société est en train de développer.

L’affirmation concernant le chipset M1 est légèrement plus crédible, car nous savons que l’appareil a déjà été testé avec le processeur qu’Apple a conçu pour remplacer les composants Intel sur certains modèles de Mac. En termes de puissance, le processeur M1 est comparable à la puce A14 Bionic à nœuds de 5 nm qui équipe la série d’iPhone 12, mais avec 16 milliards de transistors pour une puissance compacte et une efficacité maximales.

Samsung aurait de grands projets de son côté

Étonnamment, le rapport mentionne également que Samsung rejoindra la course à la réalité mixte avec son propre casque, mais qui devrait être équipé d’une technologie d’hologramme. Le site indique que le casque de Samsung utilisera également son propre chipset, un SoC Exynos, et utilisera Android pour son système d’exploitation. En supposant que le rapport soit exact, Samsung pourrait se préparer à sortir plusieurs casques de réalité augmentée, dont certains au moins pourraient être développés en collaboration avec Microsoft. La société aurait fait appel à DigiLens, une société d’optique de réalité étendue, pour l’aider à développer la technologie AR.

Bien que nous n’ayons aucune information sur la date à laquelle Apple, et maintenant Samsung, pourrait annoncer leurs casques, de multiples rapports ont affirmé que le casque AR/VR d’Apple pourrait être lancé dès cette année, ou l’année prochaine.