Voici la OPPO Pad, une tablette avec un écran 2.5K à 120Hz et une charge rapide de 33W

Parallèlement à la série OPPO Find X5, la société chinoise a également dévoilé sa toute première tablette. Surnommée à juste titre OPPO Pad, la première tablette de la société est dotée d’un écran haute résolution de 120 Hz, d’un chipset Snapdragon phare, de deux caméras et d’une expérience logicielle optimisée pour les grands écrans.

En commençant par le design, la OPPO Pad ressemble à une version premium de la Realme Pad, lancée l’année dernière. Elle comprend un grand écran LCD IPS de 11 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz à l’avant. Le panneau a des bords minces de 7 mm tout autour, se vante d’une résolution de 2 560 x 1 600 pixels, de la prise en charge HDR10 et des couleurs 10 bits, et plus encore.

Vous obtenez également le support du OPPO Pencil, le stylet prenant en charge 4096 points de pression, un glissement lisse comme du papier, une charge magnétique (un peu comme l’iPad d’Apple), et d’autres fonctionnalités cool. La société a également montré un étui à clavier, qui prend en charge les raccourcis et les fonctionnalités de capture d’écran rapide. Le prix du OPPO Pencil est de 499 CNY (~ 70 euros) et celui de l’étui à clavier est de 399 CNY (~ 57 euros).

À l’arrière, la société a opté pour un look légèrement flamboyant. La OPPO Pad a un panneau arrière mat AG avec un design à deux tons, où une bande de texte mentionnant « OPPO » court le long du côté gauche. Vous avez également une seule caméra arrière de 13 mégapixels logée dans cette bande de texte, et l’avant logeant une caméra de 8 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo. La tablette a une épaisseur de seulement 6,99 mm et pèse environ 500 grammes.

Sous le capot, comme confirmé précédemment, la OPPO Pad est alimentée par le SoC Snapdragon 870, un chipset phare annoncé par Qualcomm plus tôt l’année dernière. Il s’agit d’une mise à niveau mineure par rapport au Snapdragon 865 et se trouve sous le chipset Snapdragon 888 de l’année dernière. Il est associé à un maximum de 8 Go de RAM et à un maximum de 256 Go de stockage interne (pas de prise en charge du stockage extensible).

Un OS optimisé pour la tablette

De plus, la tablette est équipée d’une massive batterie d’une capacité de 8 360 mAh avec prise en charge de la recharge rapide SuperVOOC de 33 W. OPPO affirme que vous obtiendrez jusqu’à 16 heures de lecture vidéo continue. En ce qui concerne les options de connectivité, la OPPO Pad prend en charge le Wi-Fi 6 2×2 MIMO, le Bluetooth 5.1 et un port USB Type-C.

Pour la partie logicielle, la tablette de OPPO exécute ColorOS for Pad prêt à l’emploi. Il prend en charge le multitâche amélioré, vous permet de glisser et de déposer des fichiers entre les applications, et d’ouvrir les apps dans des fenêtres contextuelles. La OPPO Pad est également livrée avec de quadruples haut-parleurs supportant Dolby Atmos.

Prix et disponibilité

La OPPO Pad est disponible en trois configurations de mémoire vive et stockage. La variante de base 6 Go + 128 Go est vendue à 2 299 CNY (~ 325 euros) tandis que les variantes plus haut de gamme 6 Go et 256 Go et 8 Go et 256 Go seront vendues respectivement à 2 699 CNY (~ 380 euros) et 2 999 CNY (~ 425 euros) en Chine. La tablette est maintenant disponible pour les précommandes et sera mise en vente à partir du 3 mars. Elle sera disponible en trois coloris : noir, violet et une édition spéciale en argent.

Actuellement il y a aucune information pour savoir si la société prévoit de lancer la OPPO Pad à l’échelle mondiale.