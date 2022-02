Motorola inclurait une tablette gratuite avec les précommandes du Moto Edge 30 Pro en Europe

Le Moto Edge 30 Pro devrait être présenté dans quelques heures. Selon un tweet de Roland Quandt, les personnes résidentes en Europe occidentale qui précommanderont le smartphone Moto Edge 30 Pro recevront gratuitement une tablette M10 FHD Plus Gen 2 de Lenovo (je reviendrais sur les caractéristiques de la tablette dans un instant). La tablette est habituellement vendue 179 euros.

Quandt note également que le Moto Edge 30 Pro sera disponible dans une seule configuration qui dispose de 12 Go de mémoire et de 256 Go de stockage. Le Edge 30 Pro pourrait être alimenté par une batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec une charge rapide de 68 W. Les options de couleur sont le bleu et le gris.

Il serait doté d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution de pixels et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. La caméra devrait comprendre un capteur de 50 mégapixels pour le capteur photo principal, un capteur de 50 mégapixels derrière l’objectif ultra-large et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. La caméra selfie en façade sera pilotée par un capteur de 60 mégapixels.

Motorola Edge 30 Pro: Lenovo/Moto will give you a free Lenovo Tab M10 with the purchase, that normally has an MSRP of 179 Euros. Btw, Edge 30 Pro will only be available with 12/256GB RAM, so consider this a correction of my earlier story on the device https://t.co/CMWqbDmnEw

— Roland Quandt (@rquandt) February 23, 2022