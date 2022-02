Windows 12, le successeur de Windows 11 pourrait déjà être en chantier

Ce n’est pas une rumeur qui semble fiable, et nous aurons besoin de l’entendre de plus de sources que Deskmodder avant de commencer à se faire à l’idée qu’il y a un Windows de nouvelle génération sur lequel le travail est littéralement sur le point de commencer.

Si c’est le cas, comme indiqué ci-dessus, et que nous sommes face à une toute nouvelle version de Windows, peut-être appelée Windows 12, alors il faudra attendre longtemps. C’est évidemment une entreprise majeure de construire le système d’exploitation effectivement à partir de « zéro », ou au moins de le remanier avec un noyau complètement différent de celui partagé par Windows 10 et 11.

Microsoft n’a même pas terminé le déploiement de Windows 11 , et la société pourrait envisager de commencer le travail sur Windows 12. En effet, Windows 11 pourrait être remplacé par Windows 12 , et Microsoft pourrait commencer à travailler sur le nouveau système d’exploitation dès le mois prochain , selon la rumeur.