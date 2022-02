Instagram rallonge les limites de temps de son application

by

Instagram abandonne certaines options de limite de temps de l’application et encourage les utilisateurs à mettre à jour leurs paramètres, selon un rapport de TechCrunch. Il existe une chose appelée « overdose » sur les réseaux sociaux. En effet, lorsque les gens sont trop dépendants de l’utilisation de leurs applications smartphone, cela devient une partie toxique de leur routine. C’est la raison pour laquelle on vient notifier l’utilisateur lorsqu’il dépasse un certain temps sur la plateforme.

À l’origine, les utilisateurs d’Instagram pouvaient sélectionner une limite de temps aussi basse que 5 minutes par jour, tandis que les nouvelles options commencent à 30 minutes et vont jusqu’à 3 heures. La fonctionnalité de limite quotidienne est disponible pour les applications mobiles uniquement, et elle aide les gens à éviter de passer des heures sur Instagram pour parcourir leur flux.

Depuis le règne des smartphones et des applications, les gens sont excessivement dépendants de leur utilisation à tout moment et en tout lieu — une caractéristique qui permet une meilleure accessibilité pour tous. Cependant, cela est également devenu toxique pour certains, car leur vie tournait autour de la révolution des smartphones, fortement axée sur les réseaux sociaux et le monde en ligne.

Dans les captures d’écran envoyées à TechCrunch par un utilisateur d’Instagram qui avait précédemment défini une limite quotidienne de 10 minutes, une popup apparaît désormais en haut de son flux, l’incitant à définir une nouvelle valeur limite quotidienne conformément à une mise à jour de l’application. Bien que la fenêtre indique que l’utilisateur peut conserver sa limite actuelle s’il le souhaite, un clic sur le bouton de modification l’invite à sélectionner une option prédéfinie, dont la plus basse est de 30 minutes.

Une autre fenêtre contextuelle sur la page d’activité de l’application indique que la valeur de 10 minutes n’est « plus prise en charge ». L’application avait envoyé des rappels pour changer le paramètre depuis quelques semaines, précise l’utilisateur, et ils n’ont pu éviter de choisir une nouvelle limite qu’en quittant l’application de force.

Une décision surprenante

Instagram a introduit l’option de définir des limites de temps quotidiennes en 2018, les représentants de l’entreprise mentionnant qu’ils voulaient que le temps passé sur l’application soit du temps bien dépensé. Les fonctionnalités de limitation du temps ont été déployées en réponse aux critiques que les entreprises technologiques ont reçues concernant l’effet de leurs produits sur le bien-être des utilisateurs.

Les changements apportés aux paramètres de limite de temps quotidienne interviennent quelques mois seulement après qu’Instagram a introduit la fonctionnalité « Faites une pause », où les utilisateurs peuvent choisir de recevoir des rappels périodiques s’ils ont été sur l’application de manière continue. Cet engagement à responsabiliser les utilisateurs semble en contradiction avec la décision de supprimer les limites de temps plus courtes de l’appli. En novembre, lorsque la fonctionnalité « Faites une pause » était en test, Adam Mosseri, le responsable d’Instagram, a souligné que « vous savez ce qui est le mieux pour vous en ce qui concerne la façon dont vous utilisez l’application ».

La fonction « Faites une pause » est maintenue, mais une fonction qui était disponible depuis plus longtemps quitte l’application sans que la société fournisse des explications. Ce changement peut signifier que les utilisateurs pourraient bénéficier d’une nouvelle fonctionnalité dans la fonction « Faites une pause » ou simplement que les limites quotidiennes ont disparu.