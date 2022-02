WhatsApp teste l’affichage d’un aperçu des documents envoyés

D’autres fonctionnalités, telles qu’une nouvelle section d’informations de contact, une interface utilisateur pour la caméra, et d’autres encore, devraient également être introduites pour les utilisateurs cette année. Je vous tiendrais au courant dès que cela se produira. Restez donc à l’écoute pour plus d’informations.

Pour ceux qui ne le savent pas, WhatsApp est vu en train de tester un certain nombre de fonctionnalités. Récemment, la plateforme a été repéré en train de tester la possibilité d’insérer une photo de couverture avec la photo de profil. Cette fonctionnalité est testée pour les comptes professionnels pour le moment. Ensuite, on s’attend également à ce que WhatsApp introduise une nouvelle section Communautés pour les administrateurs de groupes afin d’avoir un meilleur contrôle sur leurs groupes en un seul endroit.

Cette fonctionnalité permettra de partager plus facilement des photos et des vidéos de documents. Elle est également analogue à la façon dont les utilisateurs peuvent voir un aperçu d’un fichier PDF partagé sur la plateforme de messagerie appartenant à Meta. La nouvelle fonctionnalité est actuellement accessible à quelques bêta-testeurs et devrait bientôt être mise à la disposition du grand public. Bien que le moment exact de son arrivée reste inconnu.

Il est révélé que lorsqu’un utilisateur partagera des images et des vidéos sous la forme d’un document, le destinataire aura un aperçu du contenu du document. Cependant, la version actuelle montre un aperçu légèrement pixellisé. On peut espérer qu’elle s’améliorera une fois qu’elle aura atteint la version stable de WhatsApp.

WhatsApp permettra bientôt aux utilisateurs de savoir plus facilement quel document est partagé avec eux grâce à la nouvelle fonctionnalité d’aperçu du document. Cette fonctionnalité est en cours de test auprès des utilisateurs de la version bêta d’Android et sera analogue à la façon dont les utilisateurs peuvent déjà prévisualiser le contenu des liens partagés, une fonctionnalité qui a été introduite l’année dernière.