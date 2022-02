Le MediaTek Dimensity 8100 serait disponible en mars

Bien qu’il soit peu probable que le Dimensity 8100 apporte des changements au niveau de la conception par rapport au 8000, les augmentations de fréquence devraient se traduire par de meilleures performances. Les fabricants le savent évidemment et la source affirme que certains ont même remplacé leurs commandes de Dimensity 8000 par des Dimensity 8100. Un nouvel appareil équipé de la puce devrait être lancé dès le mois de mars de l’année prochaine, c’est-à-dire à peu près au moment où les appareils Dimensity 8000 devaient être mis en service. Il est donc possible que MediaTek veuille en fait remplacer le 8000 par le 8100 plutôt que de les vendre ensemble, mais ce n’est qu’une théorie.

À en juger par le schéma de dénomination, la puce est une puce de milieu de gamme supérieure, ce qui rend ces fréquences effectivement lentes. Le Dimensity 9000, à titre de comparaison, culmine à 3,05 GHz. Et pour couronner le tout, le Dimensity 8000 utilise également des conceptions ARMv8 plus anciennes.

Selon une fuite fiable sur Weibo relayé par GSMArena, le premier chipset de la série Dimensity 8000 de MediaTek sera appelé Dimensity 8100 . Le jeu de puces sera basé sur un processus de nœud de 5 nm et sera fabriqué par TSMC, d’après la source. Le chipset serait présenté en mars . Baptisée Dimensity 8100, la puce supportera des fréquences plus élevées.