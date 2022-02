Snapchat vous permettra de changer votre nom d’utilisateur à partir du 23 février

Snapchat va permettre aux utilisateurs de changer de nom d’utilisateur grâce à une mise à jour qui sera disponible dans le monde entier à partir du 23 février, a annoncé la société. Cela signifie que vous serez en mesure de laisser derrière vous le nom que vous utilisiez à l’origine sans avoir à créer un compte entièrement nouveau.

Snapchat indique que la nouvelle fonctionnalité sera disponible à la fois pour iOS et Android.

Pour changer votre nom d’utilisateur, rendez-vous sur l’écran de profil en cliquant sur l’icône Bitmoji dans le coin supérieur droit de l’appareil. Appuyez sur l’icône d’engrenage, puis sur « Nom d’utilisateur » et sélectionnez « Changer le nom d’utilisateur ». Le changement de nom d’utilisateur n’aura aucun impact sur vos contacts, votre code Snap, votre score Snap ou vos souvenirs, selon le communiqué de presse de Snapchat.

Sachez que vous ne pouvez changer de nom d’utilisateur qu’une fois par an, et Snap ajoute que vous ne pourrez pas choisir un pseudo qui a déjà été utilisé par le passé, même par vous-même. Donc, si vous espériez obtenir un nom d’utilisateur déjà enregistré et inactif, ce changement ne vous aidera pas. De plus, une fois que vous avez changé de nom d’utilisateur, il semble que votre ancien nom d’utilisateur disparaisse à jamais.

Snap affirme que le changement de nom d’utilisateur était l’une des fonctionnalités les plus demandées. Snap note qu’en tant qu’application construite autour de l’éphémère, elle est consciente que les gens grandissent et changent et peuvent vouloir changer de pseudo. Cette fonctionnalité était attendue depuis longtemps, mais son lancement n’est pas vraiment une surprise puisqu’elle a été repérée par le passé.

De nouvelles fonctionnalités

L’annonce intervient alors que Snapchat a publié plusieurs nouvelles fonctionnalités. En ce début de semaine, la société a annoncé qu’elle s’associait à Ticketmaster pour lancer un nouveau moyen pour les utilisateurs de découvrir des événements de divertissement en direct dans la carte Snap. Le nouveau « Ticketmatcher Mini » disponible dans l’application mettra en relation les utilisateurs avec les événements qui pourraient les intéresser en fonction de leurs préférences.

Il y a quelques jours, la société a révélé qu’elle prévoyait d’introduire des publicités mid-roll pendant les Stories Snapchat pour les Snap Stars, ce que la plateforme appelle ses plus grands créateurs, qui doivent postuler pour la distinction Snap Star.