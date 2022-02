Comment ajouter des membres de votre famille à votre forfait Microsoft 365 ?

Le plan familial Microsoft 365 vous permet d’obtenir Microsoft Office pour un maximum de 6 personnes pour seulement 100 euros par an. Voici comment ajouter des membres de votre famille à votre offre Microsoft 365.

Si plusieurs personnes de votre foyer souhaitent utiliser Microsoft Office, le plan familial Microsoft 365 est une évidence. Le plan individuel coûte 70 euros par an, ce qui signifie que pour seulement 30 euros de plus, vous pouvez ajouter jusqu’à 5 personnes supplémentaires au forfait. Le plus intéressant est que chaque membre a également accès à 1 To de stockage sur le cloud OneDrive.

Une fois que vous avez souscrit le plan familial Microsoft 365, il peut être un peu difficile de savoir comment permettre aux membres de votre famille d’accéder à Microsoft Office. Je vais vous faciliter la tâche.

Comment ajouter des personnes à votre offre familiale Microsoft 365 ?

Tout d’abord, ouvrez votre navigateur et visitez le site Web de Microsoft 365, connectez-vous avec votre compte, puis visitez la page de partage du compte familial en cliquant sur l’onglet « Partage ». Sur la page « Partage », cliquez sur « Commencer le partage » Vous pouvez inviter des personnes en leur envoyant un e-mail d’invitation ou un lien d’invitation. Pour envoyer l’invitation par e-mail, cliquez sur « Inviter par e-mail » Saisissez l’adresse électronique et cliquez sur « Inviter » Vous pouvez également cliquer sur « Inviter via un lien » pour générer un lien d’invitation Lorsque vous voyez un lien à l’écran, cliquez sur l’icône de copie à droite Une fois le lien copié, vous pouvez l’envoyer à n’importe qui en utilisant l’e-mail, les applications de messagerie ou toute autre méthode que vous préférez

Comment vérifier qui utilise votre plan familial Microsoft 365 ?

Si vous voulez vérifier qui utilise votre plan familial Microsoft 365, ouvrez votre navigateur et visitez à nouveau la page de partage de compte de Microsoft. Faites défiler la page jusqu’à la partie située sous le bouton « Commencer à partager ». Vous verrez alors avec qui vous partagez le plan familial Microsoft 365. Si vous voulez retirer quelqu’un de votre plan familial, cliquez sur « Arrêter le partage » à côté de son nom.

De même, si vous avez créé des liens d’invitation, vous les verrez également sur cette page. Cliquez sur « Supprimer le lien » si vous ne voulez pas que les gens utilisent ces liens pour rejoindre votre famille Microsoft 365.

Bien que le plan familial 365 soit une excellente affaire, si vous souhaitez un jour annuler votre plan Microsoft 365, il est facile d’empêcher le renouvellement automatique de Microsoft 365.