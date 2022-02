Les premiers GPU de bureau Arc discrets d’Intel arrivent au deuxième trimestre 2022

Intel a fait le point sur le calendrier de son entrée tant attendue dans le domaine des cartes graphiques discrètes : les GPU Intel Arc pour les ordinateurs portables seront bientôt livrés au premier trimestre 2022 (où ils s’intégreront parfaitement aux machines équipées des nouveaux CPU Alder Lake Series H de 12e génération, lancés au CES 2022).

Les GPU de bureau Arc devront encore attendre un peu. En effet, selon Intel, ils ne seront pas disponibles avant le deuxième trimestre, tandis que les cartes graphiques pour les stations de travail ne seront pas disponibles avant le troisième trimestre.

You’ve all been patient, and the first wave of #IntelArc GPUs are launching soon for notebooks. Desktops and workstations will soon follow! https://t.co/rXgX9dGEL1 pic.twitter.com/F6ubSUzSHM

— Intel Graphics (@IntelGraphics) February 17, 2022