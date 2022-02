Google Smart Canvas : une intégration plus poussée entre les applications

Google met à jour Smart Canvas, une expérience de collaboration qui a fait ses débuts l’année dernière au milieu de la pandémie mondiale conçue pour une meilleure collaboration et le télétravail, avec de nouvelles améliorations visant le travail hybride.

Le géant de la recherche affirme que les dernières améliorations apportées à Smart Canvas permettent d’améliorer la collaboration et d’accélérer le flux de travail lors de l’utilisation des applications Google Workspace, telles que Google Docs et Sheets.

Ces améliorations comprennent la possibilité d’afficher des résumés générés automatiquement dans Google Docs, de faire en sorte que Google Docs remplisse tout votre écran pour créer une expérience immersive et sans pagination, de voir un aperçu de Google Maps directement dans votre document Google Docs, et de rédiger et d’envoyer un e-mail directement dans Google Docs sans avoir à basculer vers Gmail ou à en copier le contenu.

« Ces innovations répondent aux besoins du travail hybride et à distance, en améliorant la collaboration, en accélérant les flux de travail, en permettant de prendre rapidement des décisions fondées sur des données, et plus encore », a déclaré Google à propos des nouveaux changements apportés à Smart Canvas.

Le plus grand changement introduit est la fonction de résumés intelligents, qui utilise l’intelligence artificielle pour créer les points forts d’un document. Ces résumés peuvent également être modifiés manuellement, et ils permettent de faire ressortir les informations importantes lors de la collaboration sur un document volumineux. Les résumés générés automatiquement dans Docs sont lancés aujourd’hui, a indiqué Google.

Suppression de la pagination dans Google Docs

En plus des résumés intelligents, Google facilite l’immersion dans le flux de travail de vos documents en supprimant les paginations dans Google Docs avec un nouveau format sans pagination. Cela permet de créer une expérience instantanée de type tableau blanc lorsque vous travaillez sur votre smartphone, votre ordinateur portable ou votre ordinateur de bureau. En substance, le format sans pagination ressemble à une longue note défilant.

Avec Smart Canvas, Google a également introduit des fonctionnalités appelées « puces intelligentes », qui peuvent apporter des informations riches et interactives directement dans votre document.

Avec une puce intelligente, vous pouvez insérer des @-mentions pour insérer des puces pour les personnes, les fichiers et les réunions, a déclaré la société, et une nouvelle puce Google Maps apporte une image de carte visible dans votre document avec une vignette cliquable et un aperçu lorsque vous ajoutez un emplacement. Une autre puce intelligente permet également d’insérer la société et le titre d’une personne, ce qui facilite l’identification de la personne à laquelle il est fait référence dans le document. L’amélioration de l’expérience @-mention vous aide à créer des documents riches en informations.

@-mention

À l’aide de la commande @-mention, vous pouvez également insérer une image ou un fichier sur Google Drive, ajouter un événement de calendrier ou insérer un tableau ou un graphique. Ces puces intelligentes facilitent la création de modèles de notes de réunion et d’e-mails sans avoir à jongler entre différentes apps Workspace ou différents documents.

Ces changements sont destinés à faire apparaître l’information plus rapidement afin que les utilisateurs de Google Docs puissent prendre rapidement des décisions fondées sur des données.