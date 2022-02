Spotify est en train d’acquérir deux grandes plateformes technologiques de podcast

by

Ce jeudi 17 février, Spotify a acquis les sociétés de podcasting Podsights et Chartable afin d’inciter davantage de créateurs à rejoindre la plateforme. Ces sociétés sont connues pour leurs données de suivi qui permettent aux annonceurs, aux spécialistes du marketing et aux podcasteurs de connaître l’audience de leurs émissions.

Chartable est une plateforme d’analyse de podcasts qui permet aux éditeurs de « développer leurs audiences de podcasts grâce à des outils d’attribution promotionnelle et d’analyse d’audience », tandis que Podsights est un service de mesure de la publicité qui aide les annonceurs à mesurer la performance de leurs publicités sur les podcasts.

Podsights et Chartable sont importantes pour Spotify afin de montrer aux annonceurs que le marketing de leurs podcasts est efficace et mérite qu’ils s’y inscrivent. Spotify a déclaré qu’elle apporterait la technologie de Podsights à ses publicités audio au sein de la musique, ses publicités display et ses publicités vidéo, selon 9to5Mac.

Dans une interview exclusive accordée à The Verge, le PDG de Podsights, Sean Creely, a déclaré que son équipe insiste sur le fait que rien ne change à l’avenir et que Spotify ne fera qu’améliorer sa technologie. Quant à Chartable, son sort est moins clair. Sa technologie sera intégrée à Megaphone, en particulier sa technologie marketing comme SmartLinks et SmartPromos. La société n’a pas mis à jour son blog concernant l’avenir de l’équipe.

Ashley Carman, de The Verge, a noté que l’acquisition par Spotify des deux sociétés les place dans une position de force, car ils sauront désormais quelles émissions fonctionnent bien, même celles qui ne sont pas hébergées sur sa propre plateforme ou consommées sur son application. Cependant, cela pourrait présenter un dilemme sur le marché. Ils doivent commencer à se demander s’il est préférable de créer leurs propres trackers ou de faire confiance à Spotify pour protéger leurs données des équipes de publication, comme Podsights affirme le faire.

Des acquisitions floues

Spotify pourrait exiger des podcasters qu’ils s’hébergent sur sa plateforme afin d’attribuer des publicités, ce qui n’est pas idéal pour des sociétés comme Amazon, qui possède une plateforme d’hébergement. Erin Styles, porte-parole de Spotify, a déclaré à The Verge que les outils de Chartable ne seraient disponibles que pour les personnes possédant un compte Megaphone, mais qu’elles n’avaient pas besoin d’être des clients payants.

Il est également possible que Spotify y voie une opportunité et de l’argent, indépendamment de l’origine des clients ou du lieu où les émissions sont hébergées. Ces achats permettent à Spotify de mieux concurrencer YouTube, notamment en ce qui concerne les analyses. Les créateurs de vidéos publient leur contenu sur YouTube grâce à AdSense et à ses analyses complètes.

Grâce à ces analyses, une personne qui met en ligne une vidéo obtient des données plus larges sur les personnes qui l’ont regardée, notamment leur sexe et leur âge, ainsi que d’autres informations telles que les moments qui ont retenu l’attention du public.