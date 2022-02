Le principal fournisseur de composants de l’iPhone, Foxconn, affirme que les pénuries s’atténuent

En 2021, de nombreuses entreprises ont connu de graves pénuries de puces et de composants à cause de la pandémie. Apple a également fait partie des géants de la technologie touchés, et la société a connu des retards considérables dans l’expédition de plusieurs de ses produits, y compris les iPhone ou iPad les plus récents. Aujourd’hui, MacRumors rapporte que la situation semble s’améliorer.

Le premier trimestre de 2022 connaîtrait une amélioration majeure en ce qui concerne les pénuries de composants, et heureusement, il semble que les contraintes d’approvisionnement globales vont s’atténuer au cours du second semestre de l’année. C’est du moins l’information qu’a donnée un porte-parole de Foxconn (l’un des principaux fournisseurs de composants de l’iPhone d’Apple).

TSMC est la société responsable de la fabrication des puces conçues sur mesure par Apple, mais Cupertino s’appuie toujours sur de nombreuses puces standard de l’industrie, comme celles de gestion de l’alimentation, provenant d’autres sociétés.

Les pilotes d’écran et les puces de gestion de l’alimentation sont les composants qui affectent le plus les capacités de fabrication d’Apple et entraînent des retards dans l’expédition de nombreux produits d’Apple en 2021. Malheureusement, Foxconn a déclaré que, malgré l’amélioration de la situation, les puces de gestion de l’alimentation sont toujours en quantité insuffisante.

Bien que cette annonce soit un signe encourageant pour l’industrie technologique, TSMC, de son côté, a prévenu que l’approvisionnement en puces ne s’améliorerait pas autant en 2022. À l’avenir, Foxconn et TSMC prévoient de constituer des stocks plus importants de composants afin d’éviter que des situations comme celle-ci ne se reproduisent.

Apple s’en sort bien

En réalité, les pénuries de puces et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement semblent avoir principalement touché les fournisseurs de produits bas de gamme et n’ont pas eu d’impact considérable sur les géants de la technologie tels qu’Apple. Malgré cela, le géant de Cupertino a aussi été inévitablement touché par cette situation.

Selon Nikkei Asia, Apple est actuellement aux prises avec un arriéré de commandes d’iPad, car elle avait auparavant donné la priorité aux expéditions d’iPhone 13. Les iPad et les iPhone partagent certains composants communs, tels que les puces centrales et périphériques. Les modèles MacBook Pro de 14 et 16 pouces sont également toujours en rupture de stock dans le monde. Il semble que, plus de trois mois après la sortie des derniers modèles de MacBook, Apple soit toujours aux prises avec des retards de livraison.