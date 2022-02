La première grande mise à jour de Windows 11 arrive avec les applications Android et plus

Microsoft déploie la première mise à jour majeure de Windows 11, qui apporte des améliorations à la barre des tâches, de nouvelles applications Media Player et Bloc-notes, ainsi que la prise en charge de l’exécution d’applications Android — ce qui, jusqu’à présent, n’était disponible que pour les membres du programme Windows Insider.

La façon officielle d’exécuter des applications Android est d’installer l’Amazon Appstore Preview à partir du Microsoft Store et de l’utiliser pour trouver des applications Android à installer. Mais de manière non officielle ? Vous pouvez également charger des applications Android à partir d’autres sources ou même installer le Google Play Store.

En effet, la prise en charge des applications Android est assurée par une nouvelle fonctionnalité optionnelle appelée Windows Subsystem for Android, qui installe un système d’exploitation Android complet sur votre ordinateur Windows 11 et lui permet de communiquer avec le système d’exploitation hôte afin que les applications s’affichent dans le menu Démarrer, la barre des tâches, les dispositions Snap, le sélecteur d’applications, etc.

Le sideloading est donc relativement facile, et les utilisateurs plus avancés peuvent également modifier l’ensemble du Windows Subsystem for Android afin de faire des choses comme obtenir un accès root et installer les Google Play Services.

Mais peut-être n’avez-vous pas besoin de faire ces choses pour interagir avec les applications Android sur un PC Windows. Il semble que Google pourrait apporter un support pour les applications de streaming de votre smartphone sur les appareils Windows, Mac ou Chrome OS avec Android 13, qui devrait être lancé plus tard cette année.

D’autres changements dans la dernière version de Windows 11 incluent :

Barre des tâches

La date et l’heure sont désormais visibles sur tous les écrans lorsque vous utilisez des configurations multi-écrans

Il y a une icône météo dans le coin gauche de la barre des tâches. Survolez-la pour ouvrir le tableau des widgets

Lors d’un appel Microsoft Teams, vous pouvez couper, rétablir ou partager n’importe quelle fenêtre à partir de la barre des tâches

Nouvelles applications

La nouvelle application Media Player de Microsoft remplace Groove Music (et le classique Windows Media Player auparavant) par un lecteur et un gestionnaire de musique et de vidéo au look moderne, avec des raccourcis clavier, la gestion des listes de lecture, etc.

La nouvelle application Bloc-notes présente une interface utilisateur de style Windows 11, la prise en charge du mode sombre, des menus simplifiés, la prise en charge des emojis, une fonction de recherche et de remplacement actualisée et une fonction d’annulation à plusieurs niveaux

Cependant, les nouvelles applications Media Player et Bloc-notes ne sont pas installées par défaut. Les utilisateurs de Windows 11 peuvent les télécharger depuis le Microsoft Store.

Bien que Microsoft soit récemment passée à une cadence annuelle de mise à jour des fonctionnalités pour Windows 10 et Windows 11, cette première grande mise à jour de Windows 11 ne sera pas la seule cette année. Au lieu de cela, Microsoft ajoutera de nouvelles fonctionnalités à Windows 11 plus fréquemment. Microsoft prévoit de tester de nouvelles fonctionnalités expérimentales de Windows 11 avec les utilisateurs tout au long de 2022, avec des fonctionnalités secrètes comme les autocollants de fond d’écran et les mises à jour du mode tablette déjà en test.