Les Google Pixel pourront bientôt diffuser des applications sur les Chromebook et les PC

Une fois l’application ouverte sur votre portable, vous pourrez interagir normalement avec l’application comme vous le feriez sur votre smartphone Android. Vous pourrez taper, glisser, lire des vidéos, interagir avec des publications sur les réseaux sociaux, et faire à peu près tout. En outre, l’application Web sera également dotée de fonctionnalités qui vous permettront d’arrêter le streaming de l’application, de revenir en arrière d’une page, de redimensionner l’affichage de la fenêtre, d’envoyer des commentaires, et bien plus encore.

Le rapport montre comment les appareils Android seront en mesure de « diffuser » des applications sur leurs Chromebooks, et même sur les appareils Windows . La publication indique que la fonctionnalité utilise une application Web qui pourrait permettre le streaming à la fois sur les Chromebooks et les appareils Windows. Au lieu de simplement refléter l’écran de votre smartphone sur votre ordinateur portable, le rapport indique que le Pixel générera un écran virtuel qui sera ensuite diffusé sur votre ordinateur portable . Voici comment 9to5Google le décrit :