Les spécifications du Surface Laptop 5 de Microsoft ont été dévoilées

Cela fait dix mois que Microsoft a lancé le Surface Laptop 4 avec un choix d’écrans de 13,5 ou 15 pouces et des processeurs Intel Core 11e génération ou AMD Ryzen 4000U. Une nouvelle fuite suggère que la prochaine version du Surface Laptop de Microsoft pourrait être grandement améliorée, car elle pourrait enfin être équipée des derniers processeurs AMD modernes.

L’ajout des processeurs Ryzen 6000 était une étape indispensable, et si cela s’avère vrai, cela pourrait potentiellement élever le Surface à un tout nouveau niveau de performance.

L’information provient de ce qui semble être la fiche technique officielle du Surface Laptop 5, qui a été divulguée par un site Web appelé WindowsPrime. Le document est la seule chose que l’on peut trouver sur le site Web, donc bien qu’il semble être légitime, il est important de le traiter avec un soupçon de scepticisme jusqu’à ce que nous ayons des nouvelles de Microsoft elle-même.

Selon la fiche technique qui a fuité, le Surface Laptop 5 sera disponible en deux tailles, 13,5 pouces et 15 pouces. Les clients auront le choix entre un processeur AMD et un processeur Intel dans les deux configurations. Contrairement aux générations précédentes du Surface, les processeurs inclus sont tous des modèles modernes, notamment les processeurs Intel Alder Lake de 12e génération et les derniers processeurs AMD Ryzen 6000.

Les processeurs en question comprennent les Intel Core i5-1240P et Core i7-1280P, ainsi que les AMD Ryzen 5 6680U et Ryzen 7 6980U. Les processeurs haut de gamme sont uniquement disponibles dans le Surface Laptop 5 de 15 pouces. L’offre d’AMD dans le Surface 13,5 pouces a 6 cœurs, tandis que la variante trouvée dans le 15 pouces a 8 cœurs.

Une augmentation des ports

Il devrait également y avoir une amélioration en ce qui concerne la puce graphique. Le Surface basé sur une puce Intel est alimentée par des graphiques Intel Iris Xe, et son homologue AMD est également équipé de graphiques AMD Radeon sans nom. Bien que le Surface ne soit pas encore l’un des meilleurs ordinateurs portables de jeu, il pourrait s’avérer suffisant pour un joueur occasionnel peu exigeant grâce aux graphiques intégrés améliorés de Ryzen 6000.

La fiche technique détaille une autre amélioration par rapport au Surface 4 : davantage de ports. Le nouvel ordinateur portable serait doté d’un port USB-C supplémentaire et offrirait des capacités USB 4.0/Thunderbolt 4. Il conservera son port USB-A, ainsi que le port Surface Connect. Les autres spécifications comprennent jusqu’à 32 Go de RAM LPDDR4x et jusqu’à 1 To de stockage SSD. Les ordinateurs portables se vantent d’avoir une autonomie de 21 heures et 19 heures pour respectivement AMD et Intel, mais il est difficile de juger si l’autonomie sera vraiment aussi extrême lorsque l’ordinateur portable sera commercialisé.

Si Microsoft prévoit d’utiliser des composants modernes, il est possible qu’elle touche le jackpot avec le nouveau Surface Laptop.