Instagram teste un défilement vertical pour les Stories à la TikTok

Pour ceux qui n’utilisent pas Instagram, les Stories arborent un design horizontal, dans lequel les utilisateurs doivent appuyer à gauche ou à droite pour voir la prochaine publication, qui n’est pas sans rappeler le défilement sur Snapchat. Cependant, le nouveau look donne aux utilisateurs d’Instagram deux options pour naviguer dans les Stories — soit en tapotant sur les côtés, soit en faisant défiler verticalement . Ainsi, si les deux options sont conservées, il s’agit d’une combinaison du design de TikTok et de Snapchat.

🚨 Instagram is testing a vertical swipe stories feed in Turkey

Le développeur a déclaré qu’il avait trouvé le prototype de Stories sous le code du géant social, ce qu’Instagram a finalement confirmé. Un porte-parole d’Instagram a déclaré à The Independent dans le même rapport que ce que le développeur a vu était « un prototype précoce et n’est pas actuellement testé sur Instagram ».