Apple a peut-être divulgué sa nouvelle application de musique classique sur Android

by

by

Les fuites sont toujours là ! Une nouvelle fuite provenant de la dernière mise à jour bêta d’Android, Apple Music, a révélé une chaîne de données qui fait référence au potentiel nom du futur service autonome de musique classique d’Apple. C’est une nouvelle plutôt excitante pour les fans de musique classique.

Apple a racheté Primephonic, un autre service de streaming de musique classique, en 2021. Ce faisant, la société a également promis à ses auditeurs qu’une nouvelle expérience musicale dédiée au genre était à venir. Apple a promis d’intégrer à sa nouvelle application les fonctionnalités les plus populaires de ce service, comme les listes de lecture et les titres exclusifs, ainsi que l’ensemble de la bibliothèque musicale de Primephonic.

Les blocs de chaîne ont été découverts par 9to5Google et révélés dans une publication « APK Insight ». Leur équipe a creusé dans les fichiers et a trouvé des références à « Apple Classical », ce que nous pouvons supposer être ce nouveau service. Il est toujours possible qu’Apple change ce nom avant que le produit final ne soit officiellement lancé, mais « Apple Classical » semble correspondre à Apple Music.

La musique classique est complètement différente de la musique non classique, c’est pourquoi il est agréable de voir quelques services qui lui sont dédiés. Alors que la musique « normale » est facile à classer par groupe/artiste, nom d’album et genre, la musique classique ne fonctionne pas totalement de cette manière et comporte de nombreuses informations supplémentaires sur les pistes.

De plus, il existe des milliers (voire des millions) d’interprétations enregistrées pour chaque compositeur et chaque composition individuelle, ce qui rend l’organisation beaucoup plus difficile.

Une bonne nouvelle pour les amateurs de musique classique

Les services dédiés offrent des capacités de recherche plus robustes, mieux adaptées à la gestion des noms de pistes compliqués et des autres particularités de ce type de musique. Et si vous pouvez écouter vos morceaux classiques préférés sur des services de musique en streaming standard, comme Tidal ou YouTube Music, c’est plus facile sur l’un de ces services dédiés.

Nous sommes donc naturellement impatients de voir comment « Apple Classical » va se comporter face à Primephonic.