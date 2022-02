Les rendus divulgués nous donnent un premier aperçu du Galaxy A23, un modèle abordable

Samsung vient de dévoiler la série Galaxy S22, mais les fuites ne laissent pas de répit à l’entreprise. Aujourd’hui, son prochain modèle de milieu de gamme, le Galaxy A23, et plus précisément son design, a été divulgué par Collegedunia.

Ces nouveaux rendus basés sur la CAO révèlent à quoi ressemblera le successeur du Galaxy A22. Le modèle fait partie de la gamme Galaxy A (2022) de Samsung et devrait être révélé par Samsung aux côtés du Galaxy A53 et du Galaxy A73.

Les rendus qui ont fuité nous donnent un premier aperçu du Galaxy A23. Il semble que le Galaxy A23, du moins en ce qui concerne le design, aura une amélioration par rapport à son prédécesseur et ressemblera beaucoup au Galaxy A53, notamment le design de l’arrière du smartphone.

Le smartphone de milieu de gamme semble avoir un système à quatre caméras à l’arrière, ce qui est une mise à niveau par rapport au Galaxy A22, qui n’avait que trois caméras. À l’avant, comme vous pouvez le voir, le Galaxy A23 sera doté d’un écran plat avec une encoche en forme de goutte d’eau pour la caméra frontale. Le Galaxy A23 est également équipé de la prise casque bien-aimée par tous, aux côtés d’un haut-parleur inférieur et d’un port USB-C.

De plus, la fuite nous donne quelques dimensions pour le Galaxy A23. Le smartphone mesurerait 165,4 x 77,0 x 8,55 mm (10,3 mm si l’on tient compte de la bosse de la caméra) et serait doté d’un écran de 6,6 pouces. Le Galaxy A23 sera donc légèrement plus grand que l’écran de 6,4 pouces de son prédécesseur. Jusqu’à présent, la résolution et la fréquence de rafraîchissement de l’écran n’ont pas été révélées.

Une belle amélioration

L’année dernière, le Galaxy A22 était équipé d’un écran AMOLED d’une résolution HD+ avec un taux de rafraîchissement rapide de 90 Hz, il est donc raisonnable de croire que son successeur aura également un écran analogue. Cependant, il y a une autre différence que nous avons entendu des fuites, qui arrive avec le Galaxy A23, et c’est le capteur d’empreintes digitales à l’écran (le Galaxy A22 a un capteur d’empreintes digitales incrusté sur le côté).

Comme vous le savez peut-être, le Galaxy A23 n’a pas encore été annoncé, donc l’information ici n’est pas officielle.