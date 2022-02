Mozilla et Meta collaborent pour mettre au point des outils de suivi des publicités privées

Par le passé, Mozilla, le développeur du très populaire navigateur Web Firefox, a critiqué Facebook pour le bilan désastreux de ses problèmes de confidentialité et de sécurité. Toutefois, les rôles sont désormais inversés. Selon un article de blog, Mozilla et Meta (anciennement connu sous le nom de Facebook) collaborent désormais à la création d’outils de suivi des publicités axés sur la confidentialité.

Le suivi des publicités a toujours été un problème pour Facebook depuis qu’Apple a publié son App Tracking Transparency. L’entreprise n’a pas été en mesure de cibler des publicités personnalisées pour les utilisateurs d’iPhone depuis le lancement de cette fonctionnalité. Même Google serait en train de travailler sur une solution de ciblage publicitaire axée sur la confidentialité. Facebook a également annoncé lors de sa conférence téléphonique sur les résultats qu’elle travaillait à la reconstruction de son infrastructure publicitaire.

Il semble que la société se soit associée à Mozilla pour ce faire. Mozilla, dans un article de blog, a écrit : « Depuis quelques mois, nous travaillons avec une équipe de Meta (anciennement Facebook) sur une nouvelle proposition visant à permettre la mesure de la conversion — ou l’attribution — pour la publicité, appelée Attribution privée interopérable, ou IPA ».

La nouvelle technologie de suivi des publicités permettra aux annonceurs de mesurer le taux de réussite de leurs publicités en ligne tout en préservant la confidentialité. Le principe de cette technologie est le suivant : au lieu de signaler chaque clic sur la publicité, l’IPA regroupe les rapports pour des lots d’événements. Ensuite, les sites Web peuvent créer une « clé de correspondance » qui n’est accessible que par le navigateur pour éviter les empreintes digitales. Cette technologie rend difficile pour les entreprises et les annonceurs la collecte de données sur l’interaction avec la publicité.

Les options d’attribution inter-appareils et inter-navigateurs de l’IPA permettent des capacités d’attribution nouvelles et plus robustes, tout en préservant la vie privée. La proposition de l’IPA vise à garantir que tous les sites bénéficient de ces fonctionnalités grâce au concept de clé de correspondance, qui permet aux petits acteurs d’accéder à la plus grande portée des entités à l’attribution inter-appareils.

Toujours en cours d’élaboration

Il est intéressant de noter qu’aucun de Facebook et Mozilla n’a officiellement annoncé le partenariat sur les réseaux sociaux. C’est probablement en raison de leur passif, mais la publication a été repérée par les Twittos et ils n’ont cessé de troller les deux entreprises depuis.

Enfin, Mozilla indique sur son site Web que la technologie est encore en cours d’élaboration. On ne sait pas quand la technologie sera disponible. Mais, pour que la technologie fonctionne, Apple et Google devront implémenter l’IPA dans leur navigateur Web, ce qui pourrait être difficile pour Facebook et Mozilla. Et comme Google travaille à la mise au point de sa propre technologie de suivi des publicités axée sur la protection de la vie privée, les choses se présentent mal pour Mozilla.