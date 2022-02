Realme pourrait présenter une technologie de recharge rapide de 150 W au MWC 2022

Comme la charge rapide de 120 W a commencé à atteindre davantage de smartphones, il est temps pour les entreprises d’introduire des vitesses de charge plus rapides. Par conséquent, Realme pourrait bientôt proposer un smartphone qui prendra en charge la technologie de charge rapide 150 W, ce qui sera une première pour l’industrie.

La célèbre source Digital Chat Station, depuis une publication sur Weibo, a révélé que Realme lancera bientôt un smartphone avec une charge rapide de 150 W, qui utilisera l’adaptateur 160 W de OPPO. Cependant, il n’y a aucun mot sur ses revendications de charge rapide pour le moment.

Il y a des chances que la technologie de charge rapide de 150 W de Realme soit annoncée au Mobile World Congress (MWC) 2022. La société a récemment annoncé son gala « Greater Than You See » et son invitation présente un câble de charge, ce qui laisse présager l’introduction de la nouvelle technologie de charge de 150 W.

Very much greater than what you were expecting.

See you in MWC. #GuessWhat#GreaterThanYouSee pic.twitter.com/JEM0kSrpdN — Francis Wong (@FrancisRealme) February 9, 2022

En outre, il est rapporté que Realme va également lancer un smartphone avec une charge rapide de 80 W, un peu comme le OnePlus 10 Pro. Cependant, les détails sur ces deux smartphones ne sont pas inconnus pour le moment. Nous nous attendons à obtenir davantage d’informations à ce sujet dans un proche avenir.

La nouvelle technologie de charge rapide de Realme s’ajoutera à celle de 125 W UltraDart qui a été récemment introduite en 2020. Celle-ci était censée atteindre la barre des 33 % en seulement 3 minutes. Un smartphone Realme avec cette technologie devrait être lancé, mais nous ne savons pas quand cela se produira.

Un simple gadget ?

Pour rappel, Xiaomi a récemment introduit le Xiaomi 11i HyperCharge et le Xiaomi 11 T Pro en Inde avec un support de charge rapide de 120 W. Même le futur RedMagic 7 sera bientôt lancé avec une technologie de charge rapide de 135 W. La technologie de charge de 200 W a également été réalisée par Xiaomi, elle n’a pas encore été commercialisée.

Il reste à voir si la technologie de charge rapide de 150 W attendue par Realme atteint ou non un smartphone et agit comme une option non gadget.