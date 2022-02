Google va fermer Currents, le remplacement de Google+ axé pour les professionnels

Google+ était la tentative de Google de créer un réseau social, mais il a finalement été fermé en avril 2019 en raison de son impopularité et de problèmes de sécurité de l’API. Cependant, Google+ a continué à vivre pour les comptes professionnels en tant que « Google Currents » dans G Suite, où tout le monde dans une organisation ou une entreprise pouvait faire des publications et se parler.

Google a révélé ce jeudi 10 février que Currents disparaîtra bientôt, marquant ainsi la fin officielle de tout ce qui est lié à Google+.

Dans un article de blog, la société précise qu’elle « prévoit de fermer progressivement » Currents, et qu’elle va pousser les personnes qui l’utilisaient vers Espaces de Google Chat, qui est en quelque sorte la version de Chat d’un canal Slack ou d’un salon Discord.

Google explique qu’elle procède à ce changement afin que les utilisateurs n’aient pas à travailler dans une « destination séparée et cloisonnée ». Au lieu de cela, ils utiliseront Discussions et Espaces, qui seront bientôt intégrés de manière visible dans Gmail. La société promet qu’elle va faire de Espaces un remplacement plus approprié au cours de l’année prochaine, en mentionnant qu’elle va « offrir de nouvelles capacités » comme « la prise en charge de communautés plus importantes et de la communication entre dirigeants, des investissements dans la recherche avancée, des outils de modération de contenu, et plus encore ».

Alors que Google indique que son plan est de commencer à réduire progressivement Currents en 2023, les fonctionnalités « rarement utilisées » s’effaceront à partir du premier trimestre 2022 — donc dès aujourd’hui. Elle énumère les fonctionnalités qui seront supprimées ou dégradées dans un document de support, et promet de tenir les administrateurs de Workspace informés des changements futurs et du calendrier de migration.

Focus sur Google Chat

C’est la deuxième fois que Google ferme Google+ ! Comme le compte Twitter KilledByGoogle l’a vivement expliqué en 2020, Currents a été créé lorsque Google a fermé son réseau social à usage public (après la découverte d’une importante faille dans la protection de la vie privée), mais a dû le conserver pour les utilisateurs professionnels. Aujourd’hui, Currents n’est plus de ce monde et est remplacé par ce qui semble être l’un des nouveaux projets favoris de Google, Chat.

And that is the tale of Google Currents Jr™️. Tequila was involved. —Killed by Google (@killedbygoogle) June 5, 2020

C’est aussi, d’ailleurs, la deuxième fois que Google ferme son produit nommé Currents — avant l’itération actuelle (ha), c’était une application magazine. C’est un véritable coup double, même pour une entreprise qui a la réputation de se débarrasser de ses projets.