Apple veut que vous installiez iOS 15.3.1 pour corriger une grave faille dans Safari

Pour tous ceux qui possèdent un iPhone ou iPad dans les mains, Apple vient de publier un communiqué que vous devez absolument lire. En effet, la société a publié iOS 15.3.1 et iPadOS 15.3.1.

Apple indique que ces deux nouvelles versions fournissent « d’importantes mises à jour de sécurité pour votre iPhone (et votre iPad) ». Elles réparent également un problème qui aurait pu entraîner l’arrêt du fonctionnement des écrans en braille. Pour télécharger et installer la mise à jour, allez dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Le poids de la mise à jour est de 862,7 Mo.

Vous vous souvenez peut-être que les versions 15.3 d’iOS et 15,3 d’iPadOS comprenaient toutes deux un correctif pour une faille dans Safari qui permettait aux personnes mal intentionnées de suivre les visites des utilisateurs sur Internet. Ce big « permet à n’importe quel site Web de suivre votre activité sur Internet et même de révéler votre identité », selon la société de sécurité FingerprintJS. La mise à jour d’aujourd’hui améliore encore le patch contre cette faille.

Apple a discuté plus en détail de l’aspect sécurité de la mise à jour d’aujourd’hui, qui s’inscrit dans le cadre du problème Safari susmentionné. Le correctif figure dans la rubrique WebKit et indique : « Disponible pour : iPhone 6s et ultérieur, iPad Pro (tous les modèles), iPad Air 2 et ultérieur, iPad 5e génération et ultérieur, iPad mini 4 et ultérieur, et iPod touch (7e génération). Impact : Le traitement de contenu Web malicieusement conçu peut conduire à une exécution de code arbitraire. Apple a connaissance d’un rapport selon lequel ce problème pourrait avoir été activement exploité ».

Autrement dit, si vous possédez un iPhone ou un iPad, il vous incombe d’installer iOS 15.3.1 et iPadOS 15.3.1. Ce n’est peut-être pas la mise à jour d’iOS 15.4 et d’iPadOS 15.4 que vous attendiez, mais elle permettra de résoudre un problème qui a apparemment été exploité.

On attend toujours iOS 15.4

En ce qui concerne la prochaine mise à jour iOS 15.4, la fonctionnalité la plus attendue est celle qui vous permet de déverrouiller votre iPhone à l’aide de Face ID tout en portant un masque. Alors qu’iOS 14.5 permettait aux personnes portant un masque d’accéder à leur iPhone grâce à une Apple Watch déverrouillée, avec iOS 15.4, les personnes portant un masque, mais pas d’Apple Watch, pourront déverrouiller leur appareil avec Face ID.

Quelle sorte de magie Apple utilise-t-elle pour permettre à cela de fonctionner ? En fait, Apple va « utiliser les caractéristiques uniques autour de la zone des yeux pour authentifier » au lieu d’utiliser la reconnaissance faciale complète. Il existe également un paramètre qui permettra à Face ID de reconnaître les traits du visage de l’utilisateur même si celui-ci porte des lunettes. Apple note également que Face ID est plus précis lorsque le nouveau paramètre est désactivé.

Tout le monde adore la sortie de nouveaux emojis, et iOS 15.4 et iPad 15.4 ajouteront la version Emoji 14 du Consortium Unicode. Un widget Apple Cartes vous montrera votre solde le plus récent sur votre page d’accueil, et les commandes universelles de l’iPad, dont la sortie était initialement prévue à l’automne dernier, verront enfin le jour.

Apple a également publié aujourd’hui la deuxième version bêta publique pour iOS 15.4 et iPad 15.4. Pour pouvoir l’installer, vous devrez vous inscrire au programme de logiciels bêta d’Apple. Cependant, gardez à l’esprit que si vous vous inscrivez au programme bêta, vous devez sauvegarder vos données ; si vous voulez quitter le programme bêta, vous pouvez attendre la sortie de la prochaine mise à jour publique non bêta et installer la mise à jour OTA pat la méthode habituelle : (Paramètres > Général > Mise à jour logicielle).

Mais si vous ne pouvez pas attendre la prochaine mise à jour publique, vous pouvez restaurer iOS ou iPadOS, mais vos données seront effacées.