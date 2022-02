Apple cherche à remplacer la couronne numérique des AirPods Max par des commandes tactiles

by

Apple travaillerait sur les AirPods Pro 2 pour une sortie plus tard dans l’année. Nous pourrions voir un nouveau design sans tige ainsi que des capteurs qui vous aideront à suivre vos séances d’entraînement. L’analyste très précis de TF International, Ming-Chi Kuo, s’attend à ce qu’Apple mette à niveau la puce H1 qui est responsable de l’annulation active du bruit (ANC), de la reproduction audio, et qui permet également aux AirPods Pro de s’appairer rapidement avec d’autres appareils Apple.

Un autre appareil AirPods haut de gamme sur lequel Apple travaillerait est le casque AirPods Max 2. Ce casque a été commercialisé pour la première fois en décembre 2020 et, au prix de 629 euros, ils constituent le dispositif de la marque AirPods le plus cher disponible. Pour ce prix, vous obtenez certaines des mêmes fonctionnalités que l’on retrouve sur les écouteurs AirPods Pro, comme l’annulation active du bruit qui vous permet d’éliminer le bruit ambiant en arrière-plan.

Le mode transparence est une autre caractéristique partagée par les AirPods Pro et les AirPods Max. Lorsque cette fonctionnalité est activée, les bruits de fond peuvent être entendus même pendant le streaming de contenu ou un appel. Ce mode est utile lorsque vous marchez dans une ville où les voitures pourraient vous klaxonner ou les sirènes de police et d’ambulance pourraient essayer de vous signaler de vous écarter du chemin.

À quoi peut-on s’attendre pour les AirPods Max 2 ? Eh bien, un brevet qu’Apple a reçu en 2019 pour des tissus connectés avec des commandes de capteurs tactiles a une technologie qui fournit ces commandes pour les écouteurs supra-auriculaires. Deux autres brevets accordés à Apple en 2020 portaient sur le contrôle par des gestes tactiles sur l’extérieur des écouteurs.

Mais une nouvelle demande de brevet déposée par Apple et publiée par l’U.S. Patent and Trademark Office relayé par Patently Apple montre comment une future version des AirPods Max (comme les AirPods Max 2) remplacerait la couronne numérique par une surface tactile. La demande de brevet, déposée le 15 octobre, est intitulée « Interaction avec un casque sans fil ». Le brevet note que les écouteurs ont généralement peu, voire pas du tout, de capacités de saisie. Par conséquent, les actions telles que l’augmentation du volume, le changement de piste et la mise en pause de l’audio sont généralement gérées par le dispositif dans lequel les écouteurs sont branchés.

Adieu la couronne ?

Comme Apple le note dans la demande de brevet, « certaines techniques d’interaction avec des dispositifs audio électroniques tels que les casques sans fil sont toutefois généralement lourdes et inefficaces. Par exemple, certaines techniques existantes utilisent une interface utilisateur complexe et fastidieuse, qui peut inclure de multiples pressions ou frappes de touches ».

Apple poursuit : « Les techniques existantes demandent plus de temps que nécessaire, ce qui fait perdre du temps à l’utilisateur et de l’énergie à l’appareil. Cette dernière considération est particulièrement importante pour les appareils fonctionnant sur batterie ».

Actuellement, les commandes audio des AirPods Max sont réglées à l’aide d’une couronne numérique analogue à celle que l’on trouve sur l’Apple Watch. La couronne numérique des AirPods Max permet de contrôler le volume, de passer d’une piste à l’autre, de répondre aux appels et d’activer l’assistant numérique Siri. Il n’y a aucune garantie qu’Apple obtienne le brevet. Et même si c’est le cas, rien ne garantit que la technologie décrite dans la demande sera utilisée sur les AirPods Max 2. Néanmoins, il est logique de fournir aux utilisateurs des commandes tactiles qui pourraient être plus faciles à utiliser pour contrôler leur expérience audio que d’utiliser une couronne numérique.