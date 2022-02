Microsoft annonce une mise à jour massive des performances de Teams

Aichner ajoute que ce n’est pas la fin de l’optimisation de Teams, et que la société espère continuer à publier de nouvelles fonctionnalités et améliorations pendant un certain temps.

« L’un des défis posés par l’omniprésence de Teams est la nécessité de créer des expériences équitables dans un écosystème de périphériques Windows incroyablement diversifié », a écrit Robert Aichner de Microsoft dans un article de blog décrivant une série d’améliorations apportées depuis juin 2020. Aichner a noté que les choix devraient également permettre aux utilisateurs sur les appareils bas de gamme d’avoir une bien meilleure expérience en utilisant Teams , ce qui signifie que personne ne devrait soudainement abandonner les appels, et s’assurer que les réunions Teams sont aussi efficaces que possible sur le plan énergétique, quelle que soit la configuration.

« Ensuite, nous nous sommes tournés vers le rendu vidéo, notamment pour les réunions avec de nombreux participants, où les utilisateurs reçoivent un flux vidéo pour chaque participant affiché dans le client Teams. Les vidéos entrantes peuvent avoir des résolutions différentes qui obligent le client à redimensionner chacune d’entre elles. Une simple grille vidéo 3×3 nécessitait autrefois neuf opérations de rendu distinctes. En combinant les flux et en les composant en une seule vidéo, nous avons pu consolider les opérations de rendu vidéo et réduire considérablement les besoins en énergie pour chaque appareil utilisé », poursuit la société.

« Au cours de notre évaluation du processus de capture vidéo, nous nous sommes concentrés sur l’optimisation de la caméra afin de réduire les demandes sur le CPU lors de l’utilisation de la vidéo en réunion, l’amélioration des configurations, la réduction de la complexité du code pour l’exposition automatique, la balance des blancs automatique, le recadrage automatique, ce qui entraîne une réduction de la consommation d’énergie de la caméra embarquée et des améliorations de la stabilité, et les processus de détection des visages », a récemment expliqué la société dans une analyse technique de cette réalisation.

C’est un chiffre impressionnant, et Microsoft explique que cela n’a pas été facile. L’entreprise a examiné les ressources utilisées pendant une réunion, notamment le rendu vidéo, la capture vidéo et diverses optimisations, puis a essayé d’optimiser spécifiquement chaque petit processus pour réduire la consommation d’énergie.