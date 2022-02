Tout ce qui a été annoncé lors du Nintendo Direct de février 2022

Les Nintendo Direct sont parmi les événements les plus excitants pour les annonces de jeux vidéo chaque année, suscitant des spéculations, des rumeurs et des prédictions. Le live stream du Nintendo Direct d’aujourd’hui était rempli de tonnes de jeux fantastiques. Lors de cette annonce, Nintendo a déclaré avoir mis en avant « environ 40 minutes d’informations principalement axées sur les jeux Nintendo Switch lancés au cours du premier semestre 2022 ».

Certains d’entre eux arrivent en tant que nouveaux titres, tandis que d’autres vous permettront de revivre des expériences uniques avec des jeux plus anciens bientôt sur la Nintendo Switch.

De plus, Nintendo a également annoncé plusieurs mises à niveau gratuites qui arriveront sur certains des jeux les plus récents et les plus populaires du marché pour les rendre encore plus intéressants et stimulants. De Fire Emblem Warriors : Three Hopes à Xenoblade Chronicles 3, voici toutes les annonces importantes concernant la Nintendo Switch faites lors du premier Nintendo Direct de 2022.

Le live stream a commencé avec Fire Emblem Warriors, qui nous a permis de voir certaines scènes de combat et des séquences de jeu, même si on nous a également dit que ces séquences n’étaient pas finales, donc nous avons même pu voir des améliorations à une bande-annonce qui semble époustouflante. Même moi, je ressentais la démangeaison de mettre la main sur une nouvelle Nintendo Switch juste pour jouer à ce jeu. Les personnages et les histoires auront très probablement un attrait massif pour ceux qui aiment les mangas et les anime, et cela me rappelle certains des personnages de Fate/stay Night. Quoi qu’il en soit, ce jeu pourrait sortir le 24 juin.

Un autre grand titre est Advanced Wars 1 +2 : Re-Boot Camp, où vous conseillerez des commandants hauts en couleur pour les aider à gagner leurs batailles au tour par tour. Ces jeux ont été lancés à l’origine sur la GBA Advanced Wars, et la dernière fois que nous avons reçu l’un de ces titres, c’était en 2008. J’ai adoré ce jeu à l’époque, alors j’attends beaucoup de ce remake.

Un autre jeu prometteur et super amusant est Super Mario Strikers : Battle League. Nous avons reçu des tonnes d’informations sur ce titre, notamment la possibilité de mettre jusqu’à 8 joueurs en action, quatre joueurs par équipe dans un match de football fou avec des tonnes de powerups et d’excitation. Vous pouvez déjà précommander le vôtre, et il sortira le 10 juin.

Nous aurons également droit à des titres tels que No Man’s Sky, Splatoon 3 : Salmon Run, Front Mission 1st: Remake, Disney’s SpeedStorm, et d’autres grands jeux. Nous avons également vu arriver d’excellentes options pour les fans de Star Wars, Assassin’s Creed, Gundam et Chrono Cross. Kirby and the Forgotten Land est également à venir, et il semble incroyable, où notre héros utilisera un nouveau mode Bouche à oreille qui lui permettra de réaliser de nouvelles attaques extraordinaires.

Nintendo Switch Sports comprend plusieurs sports, notamment le tennis, le bowling, le football, le badminton, etc. Nous aurons également droit à une nouvelle mise à jour de Metroid Dread pour offrir aux joueurs professionnels une expérience plus complexe.