Le Raspberry Pi permet désormais d’installer un système d’exploitation sans autre PC

Peu de choses prennent plus de temps que la configuration d’un Raspberry Pi pour la première fois. Et même lorsque vous savez ce que vous faites, flasher un système d’exploitation sur une carte SD et l’installer sur le SoC Pi est une véritable corvée. Heureusement, les choses sont sur le point de devenir beaucoup plus faciles.

En effet, le Raspberry Pi bénéficie d’une importante mise à niveau. Désormais, vous pourrez installer un système d’exploitation sur l’abordable Raspberry Pi sans avoir besoin d’un second PC pour le faire fonctionner.

Avant cette mise à jour, vous deviez flasher le système d’exploitation de votre choix sur une carte SD, ce qui permettait à votre Raspberry Pi de démarrer. Sans ce processus (ou l’achat d’une carte SD avec un système d’exploitation préchargé), il n’y avait aucun moyen de faire fonctionner votre Raspberry Pi. Ce n’est pas un processus particulièrement difficile, mais vous devez avoir accès à un lecteur de cartes si vous souhaitez démarrer votre nouveau système d’exploitation à partir de celui-ci.

Avec la nouvelle version bêta, le processus est analogue à toute autre configuration de démarrage par le réseau. Une fois que vous avez inséré une carte SD et connecté vos périphériques d’entrée, votre écran et votre câble réseau, il vous suffit d’allumer votre Raspberry Pi. Lorsque l’écran de démarrage aux couleurs de la framboise apparaît, vous avez la possibilité de maintenir la touche Maj enfoncée pour lancer une installation réseau. Si vous avez oublié de brancher un câble réseau, vous serez invité à le faire. Lorsque le Raspberry Pi détecte la connectivité, il commence à télécharger l’image. Avec un peu plus de 20 Mo, le téléchargement ne prendra pas beaucoup de temps sur la plupart des connexions Internet.

Dans un article de blog, Peter Harper de Raspberry Pi a déclaré : « La nouvelle fonctionnalité d’installation en réseau peut être utilisée pour lancer l’application Raspberry Pi Imager directement sur un Raspberry Pi 4 ou un Raspberry Pi 400, en la téléchargeant depuis Internet à l’aide d’un câble Ethernet ». Cela signifie que vous pouvez connecter votre Pi par Ethernet et installer le système d’exploitation sur une carte SD vierge.

En ce qui concerne les systèmes d’exploitation que vous pouvez exécuter, Raspberry Pi a publié une liste complète, et la plupart des principales distributions sont disponibles.

Encore en bêta

L’outil d’installation en réseau est actuellement en version bêta, et vous pouvez le tester dès maintenant. Le processus de mise en route est un peu long, car il faut télécharger le nouveau bootloader en version bêta. L’article de blog de Raspberry Pi explique tout en détail avec des captures d’écran qui vous aideront à suivre le processus.

À terme, cette fonctionnalité quittera la version bêta et sera disponible sur tous les appareils Raspberry Pi 4 et Raspberry Pi 400, de sorte que vous n’aurez plus besoin de passer par le processus bêta. Il s’agit d’un changement majeur pour les personnes qui commencent à utiliser le Raspberry Pi, car il a supprimé l’une des barrières à l’entrée.