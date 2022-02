Comment précommander la série de tablettes Galaxy Tab S8 de Samsung ?

Le dernier événement Galaxy Unpacked de Samsung a présenté une nouvelle gamme de tablettes, la série Galaxy Tab S8 — les Galaxy Tab S8, S8+, et S8 Ultra. Samsung a adopté l’approche « bon, meilleur (plus grand) et meilleur (plus gros) ». En tant que haut de gamme de la gamme, la Galaxy Tab S8 Ultra offre un massif écran de 14,6 pouces avec une résolution de 2 960 x 1 848 pixels et un prix de départ de 1 219 euros. La Tab S8+ est la taille suivante avec un formidable écran de 12,4 pouces d’une résolution 2 800 x 1 752 pixels, pour 999 euros, et la plus petite Tab S8 a un écran de 11 pouces d’une résolution 2 560 x 1 600 pixels, pour 769 euros.

Ces nouveaux modèles créent un peu plus de choix si vous êtes sur le marché pour une tablette Android — un champ assez restreint en dehors de Samsung. Avant de vous donner un avis complet sur la série de tablettes dans ces trois facteurs de forme, en attendant, les précommandes des Galaxy Tab S8, S8+, et S8 Ultra sont ouvertes dès maintenant chez les revendeurs comme Samsung et Amazon.

Si le trio de tablettes partage de nombreux points communs — notamment des processeurs à 8 cœurs, une capacité de stockage de départ de 128 Go, de quadruples haut-parleurs, un châssis en métal et un nouveau stylet S Pen inclus dans la boîte — il existe quelques facteurs clés à choisir en fonction de vos priorités. Le plus évident est la taille, avec près de 5 pouces séparant la Tab S8 de la S8 Ultra.

L’écran plus petit de la Tab S8 n’est pas seulement plus portable, il est également relégué à l’utilisation d’une dalle LED plus basique, tandis que les deux tablettes plus grandes bénéficient d’une dalle OLED. Les panneaux OLED plus grands, avec un contraste et une qualité de couleur plus élevés, font des Tab S8+ et S8 Ultra un choix logique si vous aimez regarder beaucoup de vidéos ou si vous préférez plus d’espace physique pour utiliser le S Pen inclus. Cependant, si vous détestez les encoches, sachez que la Tab S8 Ultra présente une petite découpe en haut pour loger un écran plus grand. Enfin, si vous avez besoin d’une tablette connectée au réseau cellulaire, la Tab S8+ est le seul modèle configurable avec une antenne 5G.

En ce qui concerne les options de couleur, la Tab S8 Ultra est proposée en anthracite (gris foncé), tandis que les Tab S8 et S8+ peuvent être commandées en finition anthracite et argent.

Galaxy Tab S8

La Galaxy Tab S8 de 11 pouces est prête à être commandée auprès de Samsung et Amazon à partir de 769 euros pour 128 Go de stockage. Si vous passez à 256 Go, le prix passera à 819 euros. Sur la boutique de Samsung, une offre de lancement inclut un Book Cover Keyboard et jusqu’à 200 euros de bonus de reprise. Cette offre prend fin le 31 mars.

La Galaxy Tab S8 de Samsung présente un design unibody révisé avec un écran LED de 11 pouces, un nouveau processeur à huit cœurs, quatre haut-parleurs et un chargement rapide via USB-C.

Galaxy Tab S8+

La Galaxy Tab S8 Plus de 12,4 pouces est la seule de la série à proposer une configuration cellulaire 5G. Elle peut être précommandée auprès de Samsung et Amazon pour un prix de départ de 999 euros pour un modèle Wi-Fi avec 128 Go de stockage. L’augmentation de la capacité de stockage à 256 Go ajoute 60 euros au coût, et l’option 5G fait passer le prix de départ à 1 159 euros. Sur la boutique de Samsung, une offre de lancement inclut un Book Cover Keyboard et jusqu’à 200 euros de bonus de reprise. Cette offre prend fin le 31 mars.

La Galaxy Tab S8+ est la nouvelle option de taille moyenne dans la catégorie supérieure des tablettes de Samsung. Elle dispose d’un écran OLED de 12,4 pouces et de l’option de connectivité cellulaire 5 G.

Galaxy Tab S8 Ultra

L’extra-large Galaxy Tab S8 Ultra de 14,6 pouces est la première tablette Samsung à bénéficier du traitement « Ultra ». Ce modèle phare peut être précommandé auprès de Samsung à partir de 1 219 euros pour 128 Go de stockage et 8 Go de RAM. Si vous passez à 256 Go de stockage, la RAM passe également à 12 Go pour 1 319 euros. La configuration haut de gamme de 512 Go est dotée de 16 Go de RAM et coûte 1 549 euros. Sur la boutique de Samsung, une offre de lancement inclut un Book Cover Keyboard et jusqu’à 200 euros de bonus de reprise. Cette offre prend fin le 31 mars.

