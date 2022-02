Le Moto Edge 30 Pro, alias Moto Edge X30, sera lancé le 24 février

Motorola a annoncé qu’elle lancera un nouveau smartphone « Edge » dans le monde entier le 24 février. Il s’agira très probablement du Moto Edge 30 Pro, qui est censé être le Moto Edge X30 rebaptisé, lancé en Chine à la fin de l’année dernière comme le tout premier smartphone Snapdragon 8 Gen 1.

Motorola a fait l’annonce par un tweet officiel, qui indique « #FindYourEdge ». Bien que la société n’ait pas révélé le nom du smartphone, nous nous attendons à ce qu’il s’agisse du Moto Edge 30 Pro, dont la rumeur annonce le lancement dans le monde depuis un certain temps déjà. Bien que, il y a des chances que Motorola pourrait lancer le nouveau smartphone Edge avec un nom différent.

Si vous vous demandez ce que vous pouvez attendre du prochain smartphone Moto, attendez-vous à la fiche technique du Moto Edge X30. On s’attend donc à un smartphone phare de Moto avec le Snapdragon 8 Gen 1, un écran avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, une caméra frontale de 60 mégapixels, et plus encore. Il existe également une édition spéciale du smartphone avec une caméra frontale de 60 mégapixels sous l’écran, mais nous ne savons pas si c’est celle qui sera lancée en France et sur les marchés mondiaux.

Le smartphone dispose d’un écran AMOLED de 6,7 pouces d’une résolution full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 576 Hz. Il est proposé en trois variantes : 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, et fin 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Toutefois, ces variantes pourraient être différentes pour le marché mondial.

Un flagship abordable ?

Côté photo, on retrouve un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur photo ultra-large de 50 mégapixels et un capteur photo macro de 2 mégapixels. Le Moto Edge 30 Pro, alias Moto Edge X30, va se vanter d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec le support de la charge rapide de 68 W et fonctionne presque sous Android 12 avec MyUX 3.0 en tant que surcouche.

Parmi les autres détails, citons les doubles haut-parleurs stéréo, la prise en charge de la 5G, le NFC multifonctionnel, et plus encore. Le Moto Edge X30 est proposé au prix de 3 399 CNY, soit environ 470 euros, en Chine. Il y a donc des chances qu’il soit vendu sous la barre des 500 euros en France.