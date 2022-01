Google Self Share facilite le transfert de fichiers pour les utilisateurs de Chromebook ou d’Android

Google veut faciliter la tâche de ses utilisateurs en introduisant une fonction de partage automatique. Celle-ci permet aux utilisateurs de transférer facilement entre les appareils.

Cela signifie essentiellement que les utilisateurs pourront facilement transférer des données depuis leur Chromebook ou leur appareil Android et vice versa. Cela peut se faire en quelques secondes seulement, ce qui rend l’ensemble du processus rapide et très pratique pour les utilisateurs. Il convient de noter que l’appareil vers lequel les fichiers sont transférés doit être situé à proximité de la source des données.

Selon l’article de ArsTechnica, la fonction Self Share est axée sur les transferts de fichiers entre différents appareils Android. Plus précisément, cette toute nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs d’envoyer des données, notamment des photos, des vidéos ou des documents, à une personne à proximité qui possède un Chromebook ou un appareil Android.

À l’heure actuelle, il semble que les développeurs travaillent encore à la mise à jour de cette fonctionnalité spécifique afin que les utilisateurs puissent facilement envoyer leurs données sur leurs appareils personnels.

Toutefois, il convient de noter que ce n’est pas vraiment la seule fonctionnalité de transfert de fichiers sur laquelle Google a travaillé.

Une fonctionnalité très utile

La société a déjà lancé le partage à proximité, qui est arrivé sur les appareils Chrome OS en juin dernier. Cette fonctionnalité est en concurrence avec de nombreuses autres fonctionnalités analogues proposées par d’autres entreprises technologiques, dont AirDrop d’Apple.

Tout récemment, Chrome Story a pu repérer un « flag d’ajout de fonctionnalité » dans Chromium Gerrit, qui fait référence à un ajout à Nearby Share, à savoir l’actuel Self Share. Elle est censée permettre un partage transparent entre les utilisateurs et leurs appareils. Self Share permettrait aux utilisateurs de s’envoyer des données sans avoir besoin d’utiliser leur messagerie électronique ou d’autres services de cloud tiers. Cela peut être fait facilement en utilisant les technologies Bluetooth, WebRTS, et le WiFi peer-to-peer.

Ainsi, cela devrait permettre aux utilisateurs de transférer leurs données ou leurs fichiers vers un appareil Chrome OS ou Android à proximité en un temps très court.

Self Share renforcerait les options d’interopérabilité entre un certain nombre de dispositifs basés sur les technologies de Google.