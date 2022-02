Le communiqué de presse complet de la Galaxy Tab S8 a été divulgué avant son annonce

C’est bientôt l’heure de l’événement Galaxy Unpacked où Samsung présentera officiellement la série de tablettes Galaxy Tab S8 et la gamme de smartphones Galaxy S22. Au cours du week-end, nous avons eu une poignée de fuites sur les gadgets à venir, et maintenant, de nouvelles images de la Galaxy Tab S8 sont là pour égayer notre début de semaine, tout comme un communiqué de presse.

Commençons par ce communiqué de presse. Evan Blass a partagé des images de ce qui semble être le communiqué de presse complet de Samsung sur la gamme Galaxy Tab S8 depuis son Substack, et le communiqué corrobore d’autres rumeurs sur les trois nouveaux modèles de tablettes attendus par Samsung : les Galaxy Tab S8, S8+ et S8 Ultra. Quelques points forts du communiqué : les tablettes prendront apparemment en charge le Wi-Fi 6E et la charge rapide de 45 watts, et les Tab S8+ et Tab S8 Ultra seront livrées avec un stylet S Pen « nouveau et amélioré » qui « utilise un algorithme de prédiction pour une latence ultra-faible ».

Comme vous l’avez peut-être déjà entendu, la série de tablettes de la gamme Galaxy Tab S8 comptera trois tablettes et toutes seront alimentées par le chipset phare Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. Elles seront probablement dotées d’une double caméra avec un capteur principal de 13 mégapixels et une caméra ultra grand-angle de 6 mégapixels.

La Galaxy Tab S8 de 11 pouces et la Galaxy Tab S8+ de 12,4 pouces devraient être équipées d’une seule caméra frontale ultra-large de 12 mégapixels, tandis que la Galaxy Tab S8 Ultra de 14,6 pouces devrait présenter une encoche pour accueillir une caméra principale de 12 mégapixels et un module ultra-large de 12 mégapixels.

Le modèle standard et le modèle « + » seront apparemment disponibles dans des teintes noires, argentées et roses, tandis que le modèle Ultra ne sera disponible que dans une teinte noire. Evan Blass a partagé quelques images de la gamme Galaxy Tab S8 et nous pouvons également voir les smartphones Galaxy S22 sur les photos. Comme cela a été le cas avec les anciennes tablettes phares de Samsung, le stylet S Pen se verrouille magnétiquement à l’arrière, et nous pourrions voir différents types de couvertures pour les tablettes.

Les images donnent une bonne idée de la puissance de la Galaxy Tab S8 Ultra. Nous pouvons également voir l’arrière du Galaxy S22 Ultra, qui a des bords incurvés et une configuration à quatre caméras, ainsi que le S22+, ou peut-être le S22, qui sont tous deux susceptibles d’avoir un design identique avec une triple caméra à l’arrière logée dans un bloc de caméra et des bords plats.

Les modèles « Ultra » très attendus

La Galaxy Tab S8 Ultra s’annonce comme la plus excitante des trois modèles, grâce à l’accent qu’elle met sur les fonctionnalités liées au télétravail, comme la réduction du bruit à 3 microphones pour réduire les bruits de fond jusqu’à 50 % pendant les appels et un système de caméra frontale optimisé pour les réunions. Selon les rumeurs, elle embarquerait une batterie d’une capacité de 11 200 mA qui permettrait une autonomie de 14 heures en lecture vidéo.

La Tab S8 Ultra serait livré avec jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage et la série est susceptible d’avoir à peu près le même prix de départ que les modèles actuels. Le modèle S8 standard serait équipé d’un écran LTPS TFT, tandis que le modèle « + » serait doté d’un écran Super AMOLED. Comme le modèle « Ultra », ces deux modèles offriront également un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour des graphismes plus fluides. Le plus petit modèle aura probablement une batterie de 8 000 mAh sous le capot et le S8+ aura une batterie de 10 090 mAh. Ces dernières seront apparemment livrées avec jusqu’à 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage extensible.

Au vu de ces fuites, on peut supposer que les modèles Galaxy Tab S8 seront parmi les meilleures tablettes de 2022.